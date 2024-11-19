"Чому ні?": Мірошниченки з дітьми прикрасили ялинку і влаштували танці в піжамах. Відео

Не лише донькам співачки Камалії виявилося несила чекати бодай грудня, щоби прикрасити ялинку. Молодша доня телеведучого Тімура Мірошниченка, Мія теж підбила своє сімейство поринути у святковий вайб раніше.

Процес прикрашання деревця дружина Тімура, Інна показала у Instagram.

"Мія захотіла поставити ялинку ще тиждень тому. Ми спочатку тягнули, а потім… Чому ні Якщо це подарує дітям свято. Нічні тривоги, ранкові відключення, денні новини", - написала юристка і блогерка.

Мія офіційно розпочала зимові свята в родині Мірошниченків Фото з Instagram Мірошниченка

"Діти заслуговують на зимову казку навіть в середині листопада. Тим паче, це перша домашня ялинка Ангеліни!", - додала вона.

Тімур, Інна, Ангеліна, Мія, Марко і Марсель уже прикрасили ялинку

Листопад - не привід не почати святкувати Різдво і Новий рік

Як відомо, Ангеліна в червні стала найстаршою дитиною в родині Мірошниченків і другою народженою серцем, після хлопчика Марселя. У жовтні дівча відсвяткувало 9-річчя, свій перший день народження в сім'ї.

Нагадаємо, Мірошниченки розказували, чи є між чотирма дітьми ревнощі і чи говорять вони про те, хто з них рідний, а хто - прийомний.