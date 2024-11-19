"Чому ні?": Мірошниченки з дітьми прикрасили ялинку і влаштували танці в піжамах. Відео
Не лише донькам співачки Камалії виявилося несила чекати бодай грудня, щоби прикрасити ялинку. Молодша доня телеведучого Тімура Мірошниченка, Мія теж підбила своє сімейство поринути у святковий вайб раніше.
Процес прикрашання деревця дружина Тімура, Інна показала у Instagram.
"Мія захотіла поставити ялинку ще тиждень тому. Ми спочатку тягнули, а потім… Чому ні Якщо це подарує дітям свято. Нічні тривоги, ранкові відключення, денні новини", - написала юристка і блогерка.
"Діти заслуговують на зимову казку навіть в середині листопада. Тим паче, це перша домашня ялинка Ангеліни!", - додала вона.
Як відомо, Ангеліна в червні стала найстаршою дитиною в родині Мірошниченків і другою народженою серцем, після хлопчика Марселя. У жовтні дівча відсвяткувало 9-річчя, свій перший день народження в сім'ї.
Нагадаємо, Мірошниченки розказували, чи є між чотирма дітьми ревнощі і чи говорять вони про те, хто з них рідний, а хто - прийомний.
"Любов вища за все": Мірошниченко розказала, як вони пройшли адаптацію з прийомними дітьми
"Може здатися, що я йду питати перехожих, чи вірять вони в Бога": Мірошниченко насмішив ранковим луком із дітьми
Ніби різні хлопчики: Мірошниченко вразила різницею між Марселем ще у сиротинці і нині у сім'ї. Відео
"Розкривають одна одну": Мірошниченко замилувала ніжними обіймами дочок на атмосферних кадрах
"Мати-одиначка" Інна Мірошниченко розказала, як просувається вдочеріння Ангеліни і коли Тімур офіційно стане їй батьком