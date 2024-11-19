"Чому ні?": Мірошниченки з дітьми прикрасили ялинку і влаштували танці в піжамах. Відео

Марія Ткаченко 19 листопада, 10:00
Тімур Мірошниченко і його родина
Фото з Instagram Мірошниченко

Не лише донькам співачки Камалії виявилося несила чекати бодай грудня, щоби прикрасити ялинку. Молодша доня телеведучого Тімура Мірошниченка, Мія теж підбила своє сімейство поринути у святковий вайб раніше.

Процес прикрашання деревця дружина Тімура, Інна показала у Instagram.

"Мія захотіла поставити ялинку ще тиждень тому. Ми спочатку тягнули, а потім… Чому ні Якщо це подарує дітям свято. Нічні тривоги, ранкові відключення, денні новини", - написала юристка і блогерка.

Мія Мірошниченко

Мія офіційно розпочала зимові свята в родині Мірошниченків

Фото з Instagram Мірошниченка

"Діти заслуговують на зимову казку навіть в середині листопада. Тим паче, це перша домашня ялинка Ангеліни!", - додала вона.

Тімур Мірошниченко з дружиною і дітьми

Тімур, Інна, Ангеліна, Мія, Марко і Марсель уже прикрасили ялинку

Тімур та Інна Мірошниченко

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Як відомо, Ангеліна в червні стала найстаршою дитиною в родині Мірошниченків і другою народженою серцем, після хлопчика Марселя. У жовтні дівча відсвяткувало 9-річчя, свій перший день народження в сім'ї.

Нагадаємо, Мірошниченки розказували, чи є між чотирма дітьми ревнощі і чи говорять вони про те, хто з них рідний, а хто - прийомний.

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