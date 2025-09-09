"Ти - моє натхнення": Кароль із 16-річним сином-красенем попозували для атмосферних фото

9 вересня
Співачка Тіна Кароль замилувала шанувальників новою фотосесією зі своїм єдиним сином Веніаміном, якому зараз 16 років.

Зіркова мама та її "малюк", який уже давно перегнав тендітну Тіну за зростом, позували як у приміщенні, так і просто неба.

Для порівняння Кароль поділилася в Instagram і колажем, де на одному з фото Веня ще маленький.


"Ти - моє натхнення", - зізналася артистка.

Нагадаємо, в синові Тіна впізнає риси його покійного тата, Євгена Огіра. Як відомо, Веніамін живе та навчається в Великій Британії, де його називають Вен, але регулярно буває в Україні.

