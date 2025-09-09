"Ти - моє натхнення": Кароль із 16-річним сином-красенем попозували для атмосферних фото

Співачка Тіна Кароль замилувала шанувальників новою фотосесією зі своїм єдиним сином Веніаміном, якому зараз 16 років.

Зіркова мама та її "малюк", який уже давно перегнав тендітну Тіну за зростом, позували як у приміщенні, так і просто неба.

Для порівняння Кароль поділилася в Instagram і колажем, де на одному з фото Веня ще маленький.

"Ти - моє натхнення", - зізналася артистка.

Тіна та її підрослий син повторили архівне фото

У коментарях артистці пишуть, який Веніамін виріс гарний

Вені в листопаді виповниться 17 років

Шанувальники в захваті від юного вигляду 40-річної Кароль, мовляв, вони з сином наче брат і сестра

Веня дав зірковій мамі трохи помучити себе перед камерою

Мамин хлопчик

Босонога Тіна попозувала і "соло"

Сина Кароль називає "найбільшою інвестицією свого життя"

Нагадаємо, в синові Тіна впізнає риси його покійного тата, Євгена Огіра. Як відомо, Веніамін живе та навчається в Великій Британії, де його називають Вен, але регулярно буває в Україні.



