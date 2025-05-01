Том Хенкс з нагоди 37-річчя шлюбу показав пляжне фото з коханою

Американський актор Том Хенкс та його друга дружина, співачка Рита Вілсон відсвяткували 37-му річницю свого шлюбу.

З цієї нагоди зіркове подружжя опублікувало милі привітання і нові спільні фотографії в Instagram.

"Сьогодні 37 років у шлюбі. Люблю тебе, місіс Хенкс", — написав 68-річний актор під знімком з їхньої поїздки.

Пара показала усміхнене селфі у воді Фото Instagram

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68-річна Рита теж опублікувала спогади з чоловіком і написала: "Вітаю з 37-ю річницею, коханий" Фото Instagram

Нагадаємо, Хенкс і Вілсон мають двох спільних синів: 34-річного Чета і 29-річного Трумена. З ними та коханою він час від часу показується на хідниках. Від першого шлюбу в кінозірки є 47-річний Колін і 42-річна Елізабет. Усі діти Тома теж займаються акторством.

Подружжя доволі рідно відвідує світські заходи, але якось вони позували в елегантних луках на зборі коштів. Також пара інколи тішить домашнім контентом і світлинами з пляжу. А ще Хенкс публічно захищав свою дружину.