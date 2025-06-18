"Нам доведеться вибачитися": мер Венеції відреагував на протести проти весілля Безоса та Санчес
Чим ближче до весілля засновника Amazon Джеффа Безоса та його дами серця Лорен Санчес, тим дужче накаляються пристрасті у Венеції, де парочка збирається провести торжество.
Представники місцевої влади різко засудили протести мешканців, які заявляють, що "місто знову продали".
"Я хочу, щоби Джеффа Безоса прийняли у Венеції з розкритими обіймами. Протестувати проти тих, хто приносить на нашу територію впізнаваність та багатство, на мою думку, це неподобство", - заявив днями президент регіону Венето Лука Зая, якого цитує CNN.
"Нам доведеться вибачитися перед Безосом. Мені соромно за тих, хто так поводиться. Я сподіваюсь, Безос усе одно приїде. Не всі венеційці вважають так, як ці протестувальники", - сказав мер міста Луїджі Бруньяро.
Як відомо, подейкують, у списку гостей, яких запросили Джефф і Лорен, є навіть королівська особа та президент.
Нагадаємо, кілька років тому великий резонанс викликала поява Безоса та Санчес у Vogue. Журнал звинуватили у "гламуризації мільярдерів" за гроші, а фотосет, авторкою якого стала саме Енні Лейбовіц, на думку деяких інтернет-користувачів, заслуговував "святої води та екзорциста".
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