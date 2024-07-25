СПЕЦПРОЄКТ "M-LIFE"

Легендарне яблуко, найбільша яхта в світі та іменний діамант. Якими були українські “олігархи” до часів незалежності

Спецпроєкт
25 липня 2024
Україна – країна можливостей. Навіть задовго до глобалізації, появи IT, сучасних сервісів та комерції, найбільш наполегливі та креативні досягали висот, гідних рейтингів Forbes. 
На відміну від деяких сучасних мільярдерів, яких називають “олігархами”, 100-150 років тому топ-підприємці запам’ятались не лише своїми статками.
ТаблоID спільно з мужнім брендом “Козацька Рада” у спецпроєкті M-Life розповідає про найуспішніших українців та династії минулого.

Терещенки

Козацький рід Терещенків з Глухівщини зробив стрибок від цукрозаводчиків до шпальт європейських таблоїдів. 
26-річний киянин Михайло Терещенко придбав 1912 року в одного з нью-йоркських мільйонерів 127-метрову “Іоланду” – найбільшу на той час приватну яхту в світі. У 27 років Михайло став володарем величезного діаманта. Після обробки в ювелірному домі Cartier бріліант назвали "Tereshchenko blue".
В некролозі The Times у 1956 році про Михайла Терещенка, який помер у Монако, йшлося:
"Його смерть – втрата для фінансових кіл багатьох європейських столиць"
За часів незалежної України онук Михайла Терещенка, громадянин Франції Мішель Терещенко, переміг на виборах мера Глухова. Та написав про своїх родичів книгу "Перший олігарх".
Без меценатства та власності Терещенків не було б багато чого: Київського політеху, Володимирського собору, Національного художнього музею та музею Тараса Шевченка. І навіть клініки Охматдит, історія якої починається у 1894 році з лікарні для бідних, профінансованої Терещенками.

Симиренки

Про те, як вибитися в люди, кріпосний Федір Симиренко з Черкащини, нащадок вільних козаків та чумаків, знав і без мотиваційних тренінгів. Винахідливість та праця дозволили йому “викупити” себе з неволі та стати промисловим магнатом.
У 1834 році Симиренко зі своїм тестем Яхненком звели перший в тодішній імперії механізований, паровий цукровий завод. Володіли млинами, відкрили власний торговий дім і майже монополізували торгівлю скотом на значній частині України. Щоб збувати продукцію в Європі, на власному підприємстві побудували одні з перших пароплавів, що з’явилися на Дніпрі – “Ярослав” та “Українець”.
Впливова сім’я профінансувала видавництво “Кобзаря” Тараса Шевченка, який гостював в маєтку магнатів в Млієві. А онук Федіра Симиренка Левко став легендарним селекціонером, якого в Європі називали “королем садоводства”. Він першим научно описав та популяризував сорт відомих всім нам яблук Симиренка.

Алчевські

Що треба зробити, щоб твоїм ім’ям назвали ціле місто? Прагнути бути першим в усьому, як Олексій Алчевський, на честь якого назвали індустріальний Алчевськ на Луганщині. 
У 1868 році Алчевський був серед фундаторів першого в колишній імперії приватного акціонерного банку. Заснував промислово-фінансову групу, в яку входили металургійні заводи, шахти і транспортні компанії. І саме місто Алчевськ, що виросло з робітничого селища.
Статки Олексія Алчевського складали 30 мільйонів рублів.
Але, як згадував його син Дмитро, велика сім’я банкіра та промисловця жила скромно, витрачаючи на рік 12-15 тисяч. Чимало коштів йшло на будівництво лікарень і шкіл для небагатих людей. 
Алчевський ініціював створення в Харкові українського товариства “Громада”. І встановив перший в історії нашої країни пам’ятник Тарасу Шевченку – у своєму харківському маєтку в 1900 році. 

Харитоненко

Населення провінційного містечка Суми зразка 1850 року, де було 10 000 мешканців, виросло вп’ятеро до 1915 року багато чому завдяки Івану Харитоненку. 
Фото: Wikipedia
Уродженець села Нижня Сироватка о другій половині 19 століття став одним із головних цукрових магнатів. Тільки один з його чисельних заводів – сьогодні це Сумський рафінадний – виготовляв до 20% всього цукру в тогочасній Російській імперії.
Продукція торгівельного дому “Харитоненко та син” брала награди на міжнародних виставках у Відні, Парижі, Антверпені та США.
На відміну від своїх конкурентів, родини Терещенків, яким на Сумщині стало затісно, і вони перебрались у Київ, Харитоненко залишився у Сумах. Він вкладав гроші в розбудову навчальних закладів, притулків, був мером міста. Та лобіював будівництво залізниці, щоб полегшити поставки цукрової продукції в Європу. 

Чикаленко

Фото: mykolaiv.rayon.in.ua
В наші часи Євген Чикаленко з Одещини став би топовим агробізнесменом, волонтером і медіаменеджером. Бо саме таким він був більше сторіччя тому, коли це ще не було мейнстрімом.
Агрономічні експерименти в родинному маєтку в селі Перешори дозволили йому стати успішним землевласником та купити нерухомість у Києві.
Говорячи сучасною мовою, Євген Чикаленко багато донатив українським письменникам. Фінансував різні журнали та газети, які просували українську національну ідею. 
Впливаючи на розвиток культури, Чикаленко брав участь у політиці та увійшов в історію як один з ініціаторів скликання Центральної Ради, що призвело до створення у 1917 році Української Народної Республіки – прототипу незалежної України.
Слова Євгена Чикаленка, які стали крилатими, не втрачають актуальність: «Легко любити Україну до глибини душі, а ви спробуйте любити її до глибини своєї кишені».
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Футболки та худі кольору хакі. Тактичні сорочки та флісові кофти. Штани M-Tac та камуфляжні кросівки Saucony.  “Дуже дивно, коли війна, а ти в костюмі” – так у лютому 2023 року в інтерв'ю BBC пояснив свій новий образ Володимир Зеленський.
Зовнішній вигляд президента із завзяттям обговорювали світові ЗМІ та українські експерти. Але не помітили дещо парадоксальне: ззовні миролюбиві західні лідери не гребують речами, запозиченими фешн-індустрією з гардеробу військових. Причому такими, що про їхнє мілітарі-минуле здогадуються не всі.

Авіатори

20 лютого 2023 року в Київ неочікувано завітав президент США Джо Байден. В той історичний день бомбардувати столицю України росіяни не наважились. Єдине, що загрожувало Байдену – сліпуче лютневе сонце, від якого він рятувався за допомогою окулярів-крапель або “авіаторів”.
Історія порятунку очей Байдена від сонця під час неанонсованого візиту в столицю України бере початок в першій половині XX століття з розвитком військової авіації. У 1929 році полковник Джон А. Макріді звернувся до виробника медичного обладнання Bausch&Lomb із запитом: розробити окуляри, які б покращили роботу пілотів.
Президент США носить лише авіатори 
Фото Getty Images
Великі, краплеподібні, світловідбиваючі та сонцезахисні. Злегка опуклі лінзи, тонка оправа, пластикові тримачі для носа – після багатьох вдосконалень Bausch&Lomb представили Ray-Ban Aviator, створивший цивільний підрозділ Ray-Ban. Який зрештою перетворився на бренд та окрему компанію.
Стиль, відвага та потяг до пригод – ось про що кажуть “авіатори”, що їх тепер випускають чимало світових брендів.

Тренч

З приходом весни французький лідер Еммануель Макрон вразив світ несподівано хороброю риторикою щодо Кремля та бойовитими світлинами під час тренування з боксу.
Що саме стало причиною метаморфоз Макрона - достеменно не відомо. Можливо, розігралися гормони під впливом дружини Бріджит Макрон?
Завжди елегантна, 70-річна Бріджит, здавалось б, далека від мілітарної тематики. Але про зворотнє кажуть тренчі, в яких її неодноразово ловили камери.
Перша леді Франції полюбляє тренчі 
Фото AFP via Getty Images
Тренчі або тренчкоти, що заполонили вулиці українських міст завдяки жінкам з пристрастю до кольору беж – втілення практичності та комфорту навіть у польових умовах.
В часи Першої Світової “тренчкотами” (англ. tranch coat – “траншейне пальто”) піхотинці на передовій назвали модернізовані військові плащі. В їх початковий дизайн багато вклався Томас Барберрі – поставщик одягу для Британської армії та праотець люксового бренду Burberry.
Якщо слідом за ковдрою вночі твоя кохана вранці тягне на себе ще й тренчкот, не забувай, для кого насправді був створений цей завжди актуальний одяг.

Бомбер

Якщо і є щось спільне між мешканцями Білого дому, представниками субкультур, спортсменами, мільярдерами та хлопцями з Троєщини, то це точно “бомбер”.
Барак Обама, Джордж Буш-молодший, Ілон Маск, Каньє Вест – всі люблять легкі короткі куртки з манжетами на комірі, рукавах і нижній частині.
Експрезидента США Обаму можна частенько побачити у бомберах 
Фото Getty Images
З появою армійської авіації понад ста років тому кабіни літаків нагадували коляску триколісного мотоцикла “Дніпро”. Тож для пілотів розробили шкіряні “льотні куртки” (англ. flight jacket), які мали зігрівати та не сковувати рухи.
Загартовані у повітряних битвах Першої та Другої світових воєн флайтджекети трансформувались в повсякденні куртки з різними варіаціями фасона. В тому числі бомбери та легендарні шкіряні куртки-косухи.
В минулому столітті бомбери зробили модними скінхеди, скейтери, репери та вуличний спорт. Естафету підхопили мільярдери, президенти.
Сьогодні настала твоя черга.

Кардиган

У 1854 році бригада легкої кавалерії під керівництвом Джеймса Бруденелла, 7-го лорда Кардігана, програла битву поблизу Балаклії. Але гіркоту поразки пом’якшив в’язаний вовняний жилет, який британські офіцери носили під військовим одягом.
Зрештою Кримська війна закінчилась капітуляцією Російської імперії. А Джеймсу Бруденеллу почали приписувати винахід військової кофти – кардигану.
Спершу ця назва стосувалася в’язаних жилетів без рукавів. Потім – кофти з рукавами, на ґудзиках, без коміра та з глибоким вирізом. В одній з таких лідер гурту Nirvana Курт Кобейн зіграв легендарний концерт MTV Unplugged in New York. В 2019 році кардиган Кобейна продали на аукціоні за $334 000.
Легендарний кардиган Курта Кобейна
Фото Getty Images
Сьогодні кардиганами називають кофти в різних модельних варіаціях.

Дезерти

Щоб бути не гірше за принца Вільяма, не обов’язково мати монаршу кров. Достатньо мати в гардеробі дезерти (англ. desert boots – “пустельні черевики”).
Це зручне взуття – зазвичай із замші, на тонкій підошві, із закругленим носом, короткою шнурівкою та висотою по щиколотку – стало атрибутом повсякденного життя завдяки британським солдатам.
Принца Вільяма іноді можна помітити у дезертах  
Фото Instagram
Під час військових кампаній Другої світової в пустелях Лівії, Туніса та Єгипта піхотинці замовляли на ринках Каїра взуття, що на противагу армійським чоботам ідеально підходило для місцевого клімату. Його носили, коли не брали участь у боях.
Після війни цю історію закрепила у масовій свідомості та в моді взуттєва компания C.&J. Сlark. Натан Кларк, піхотинець та один з членів сімейства Кларків, повернувся з фронту, натхнений побаченим.
На ярмарку взуття в Чикаго в 1949 році компанія представили свої Desert Boot Clarks. Після розповіді в журналі Esquire їх популярність пішла вгору.
Ти теж можеш бути на вершині.
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