Легендарне яблуко, найбільша яхта в світі та іменний діамант. Якими були українські “олігархи” до часів незалежності

ТаблоID спільно з мужнім брендом “Козацька Рада” у спецпроєкті M-Life розповідає про найуспішніших українців та династії минулого.

На відміну від деяких сучасних мільярдерів, яких називають “олігархами”, 100-150 років тому топ-підприємці запам’ятались не лише своїми статками.

Україна – країна можливостей. Навіть задовго до глобалізації, появи IT, сучасних сервісів та комерції, найбільш наполегливі та креативні досягали висот, гідних рейтингів Forbes.

Терещенки Козацький рід Терещенків з Глухівщини зробив стрибок від цукрозаводчиків до шпальт європейських таблоїдів. 26-річний киянин Михайло Терещенко придбав 1912 року в одного з нью-йоркських мільйонерів 127-метрову “Іоланду” – найбільшу на той час приватну яхту в світі. У 27 років Михайло став володарем величезного діаманта. Після обробки в ювелірному домі Cartier бріліант назвали "Tereshchenko blue". В некролозі The Times у 1956 році про Михайла Терещенка, який помер у Монако, йшлося: "Його смерть – втрата для фінансових кіл багатьох європейських столиць" За часів незалежної України онук Михайла Терещенка, громадянин Франції Мішель Терещенко , переміг на виборах мера Глухова. Та написав про своїх родичів книгу "Перший олігарх". Без меценатства та власності Терещенків не було б багато чого: Київського політеху, Володимирського собору, Національного художнього музею та музею Тараса Шевченка. І навіть клініки Охматдит, історія якої починається у 1894 році з лікарні для бідних, профінансованої Терещенками.

Симиренки Про те, як вибитися в люди, кріпосний Федір Симиренко з Черкащини, нащадок вільних козаків та чумаків, знав і без мотиваційних тренінгів. Винахідливість та праця дозволили йому “викупити” себе з неволі та стати промисловим магнатом. У 1834 році Симиренко зі своїм тестем Яхненком звели перший в тодішній імперії механізований, паровий цукровий завод. Володіли млинами, відкрили власний торговий дім і майже монополізували торгівлю скотом на значній частині України. Щоб збувати продукцію в Європі, на власному підприємстві побудували одні з перших пароплавів, що з’явилися на Дніпрі – “Ярослав” та “Українець”. Впливова сім’я профінансувала видавництво “Кобзаря” Тараса Шевченка, який гостював в маєтку магнатів в Млієві. А онук Федіра Симиренка Левко став легендарним селекціонером, якого в Європі називали “королем садоводства”. Він першим научно описав та популяризував сорт відомих всім нам яблук Симиренка

Алчевські Що треба зробити, щоб твоїм ім’ям назвали ціле місто? Прагнути бути першим в усьому, як Олексій Алчевський, на честь якого назвали індустріальний Алчевськ на Луганщині. У 1868 році Алчевський був серед фундаторів першого в колишній імперії приватного акціонерного банку. Заснував промислово-фінансову групу, в яку входили металургійні заводи, шахти і транспортні компанії. І саме місто Алчевськ, що виросло з робітничого селища. Статки Олексія Алчевського складали 30 мільйонів рублів. Але, як згадував його син Дмитро, велика сім’я банкіра та промисловця жила скромно, витрачаючи на рік 12-15 тисяч. Чимало коштів йшло на будівництво лікарень і шкіл для небагатих людей. Алчевський ініціював створення в Харкові українського товариства “Громада”. І встановив перший в історії нашої країни пам’ятник Тарасу Шевченку – у своєму харківському маєтку в 1900 році.

Харитоненко Населення провінційного містечка Суми зразка 1850 року, де було 10 000 мешканців, виросло вп’ятеро до 1915 року багато чому завдяки Івану Харитоненку. Фото: Wikipedia Уродженець села Нижня Сироватка о другій половині 19 століття став одним із головних цукрових магнатів. Тільки один з його чисельних заводів – сьогодні це Сумський рафінадний – виготовляв до 20% всього цукру в тогочасній Російській імперії. Продукція торгівельного дому “Харитоненко та син” брала награди на міжнародних виставках у Відні, Парижі, Антверпені та США. На відміну від своїх конкурентів, родини Терещенків, яким на Сумщині стало затісно, і вони перебрались у Київ, Харитоненко залишився у Сумах. Він вкладав гроші в розбудову навчальних закладів, притулків, був мером міста. Та лобіював будівництво залізниці, щоб полегшити поставки цукрової продукції в Європу.