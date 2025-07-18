Найкраща підтримка: Усик за день до бою з Дюбуа зворушив обіймами з дружиною в Лондоні. Фото

Катя і Олександр разом зі школи, а їхнє кохання з роками не згасає Фото Emilia Kulieva

В одному з інтерв'ю дружина боксера Олександра Усика Катерина казала, що має бути присутня на кожному поєдинку чоловіка, бо він чує тільки її.

От і зараз, коли Усик готується до двобою з Дюбуа в Лондоні 19-го липня, його кохана поруч і навіть встигла закарбувати ці романтичні моменти.

В Instagram Катерини з'явилися кадри, на яких вони з Олександром тримають в обіймах одне одного.

Які вони милі!

Катерина має бути на кожному бої свого чоловіка - інакше ніяк

Найрідніші обійми

До речі, Усик у футболці з колекції, обличчям якої він став ще в березні

Нагадаємо, Усики виховують чотирьох дітей, і двоє з них - сини Кирило та Михайло живуть в Іспанії з батьками Катерини, бо, за її словами, в неї не вистачає ресурсу.