Найкраща підтримка: Усик за день до бою з Дюбуа зворушив обіймами з дружиною в Лондоні. Фото
В одному з інтерв'ю дружина боксера Олександра Усика Катерина казала, що має бути присутня на кожному поєдинку чоловіка, бо він чує тільки її.
От і зараз, коли Усик готується до двобою з Дюбуа в Лондоні 19-го липня, його кохана поруч і навіть встигла закарбувати ці романтичні моменти.
В Instagram Катерини з'явилися кадри, на яких вони з Олександром тримають в обіймах одне одного.
Нагадаємо, Усики виховують чотирьох дітей, і двоє з них - сини Кирило та Михайло живуть в Іспанії з батьками Катерини, бо, за її словами, в неї не вистачає ресурсу.
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