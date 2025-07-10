Дружина Усика у куцих шортах і ботфортах похвалилася довгими ногами на тлі мосту. Фото
Дружина чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Олександра Усика, Катерина Усик захопила шанувальників новою зйомкою у Києві.
У своєму Instagram 37-річна обраниця спортсмена ефектно позувала в куцих шортах, чорному топі, ботфортах і джинсовці на тлі Південного мосту.
Також вона показалася за кермом ретроавтівки в сонцезахисних окулярах, а її волосся розліталося на вітру.
Катерина відома своєю любов'ю до модних фотосесій та спокусливих образів. Вона також пробує нові стилі для вдалих кадрів. А ще перед об'єктивом камери частенько з'являється молодша дочка подружжя, 1-річна Марійка. З мамою вона недавно позувала на травичці під сонцем.
Також Усики виховують 15-річну Лізу, яка, до речі, активно займається спортом, та двох синів: Кирила і Михайла. Хлопцям 12 й 10 років відповідно, а нині вони живуть в Іспанії з бабусею та дідусем.
Нагадаємо, в травні дружина боксера влаштовувала яскраву вечірку з зірковими гостями і стильними луками.