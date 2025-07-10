Дружина Усика у куцих шортах і ботфортах похвалилася довгими ногами на тлі мосту. Фото

Карина Тімкова - 10 липня, 11:00

Дружина чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Олександра Усика, Катерина Усик захопила шанувальників новою зйомкою у Києві.

У своєму Instagram 37-річна обраниця спортсмена ефектно позувала в куцих шортах, чорному топі, ботфортах і джинсовці на тлі Південного мосту.

Також вона показалася за кермом ретроавтівки в сонцезахисних окулярах, а її волосся розліталося на вітру.

Дружина Усика у стильному луці ефектно попозувала в машині

Немов кадр з голлівудської стрічки

Фото polipollpolina

Дружина Усика похвалилася формами і ногами у шортиках

Катя похвалилася довгими ногами і стрункою талією

Дружина Усика похвалилася тілом у куцих шортах і ботфортах

Багатодітна мама блиснула звабними формами просто неба

Дружина Усика у шортиках і ботфортах попозувала на тлі мосту

Дружина Олександра захопила своїм сексуальним виглядом на ботфортах

Катерина Усик у шортах і чоботах сексуально попозувала в машині

Усик похизувалася оголеними стегнами

Катерина відома своєю любов'ю до модних фотосесій та спокусливих образів. Вона також пробує нові стилі для вдалих кадрів. А ще перед об'єктивом камери частенько з'являється молодша дочка подружжя, 1-річна Марійка. З мамою вона недавно позувала на травичці під сонцем.

Також Усики виховують 15-річну Лізу, яка, до речі, активно займається спортом, та двох синів: Кирила і Михайла. Хлопцям 12 й 10 років відповідно, а нині вони живуть в Іспанії з бабусею та дідусем.

Нагадаємо, в травні дружина боксера влаштовувала яскраву вечірку з зірковими гостями і стильними луками.

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