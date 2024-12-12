"Не думала, що так швидко закохається": інсайдер про намір 44-річної Бюндхен вийти за батька своєї майбутньої дитини

Подейкують, бразильська супермодель Жізель Бюндхен, яка мала небезпідставні побоювання щодо доцільності нового шлюбу, все ж передумала і зібрається вийти за свого бойфренда Жоакіма Валенте.

Але станеться це вже після народження спільної дитини, на яку зараз чекає пара.

Про це розказав інформатор In Touch.

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Зі слів інсайдера, 44-річна Жізель та 37-річний Жоакім хочуть зіграти весілля в маєтку супермоделі в Коста-Ріці.

Жізель таки наважиться на другий шлюб

"Вони планують скромне весілля там, коли народиться дитина. Вона не думала, що так швидко закохається (після розлучення з чоловіком, Томом Брейді), але ці стосунки з самого початку відчуваються як щось легке та органічне. Вона зараз повністю зосереджена на дитині, тож, напевне, вони організують щось дуже маленьке і просте", - зазначив він.

Цікаво, що це буде вже друге весілля Жізель на цій самій локації. Після того, як вони з Томом у 2009-му році офіційно взяли шлюб у США, другу церемонію вони влаштували в Коста-Ріці.

"Після неї не було формального весільного прийому. Це була радше вільна, весела, розслаблена вечірка, саме така, яку я завжди собі уявляла", - розказувала Бюнджен у своїх мемуарах.

Як стало відомо інсайдерові, майбутнє весілля супермодель бачить схожим на попереднє. Сукня в нареченої буде "з пляжним сексі вайбом". Відмінністю свята буде те, що Жізель та Жоакім хочуть, щоби в ньому було більше відсилок до їхнього бразильського коріння. Церемонія переважно вестиметься португальською, а в основі ідеї весільного торта буде брігадейру, традиційний бразильського десерту зі згущеного молока, печива, вершкового масла і шоколаду.

Супермодель зіграє весілля з 37-річним тренером із джіу-джитсу в своєму маєтку в Коста-Ріці

"Вона влаштує так, щоби прилетіли з Бразилії всі її близькі родичі", - поділився співрозмовник видання, додавши, що старші діти Бюндхен, 14-річний Бенджамін і 12-річна Вівіан стануть відіграватимуть важливі ролі в церемонії.

До речі, планує зірка запросити і свого пасинка, сина Брейді від його попередніх стосунків, якого вона знає змалечку.

"Їй би дуже хотілося, щоби і Джек там був... Діти обожнюють Жоакіма, бо бачать, якою щасливою він робить їхню маму", - запевнив інформатор.

Із його слів, супермодель із із захватом дивиться на переспективу майбутнього з Валенте та дітьми, спокійне життя поза прицілом уваги публіки.

Після народження третьої дитини Бюндхен вийде заміж за її батька

"Ще одна дитина - це справжнє здійснення її мрії", - додав він.

Нагадаємо, подейкують, свою третю дитину, як і двох попередніх, Жізель збирається народжувати вдома. Як відомо, красуня є палкою поборницею грудного вигодовування і якось навіть казала, що мав би існувати закон, який зобов'язував би всіх мам це робити.



