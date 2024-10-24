"Проти чого ми воюємо?": син Повалій обурився конфіскацією її майна в Україні

Денис - єдиний син Таїсія Повалій Фото з Instagram Повалія

Син співачки Таїсії Повалій відреагував на ухвалене 23-го жовтня рішення Вищого антикорупційного суду України про конфіскацію в артистки, котра підтримує розв'язану Росією повномасштабну війну, її майна на користь держави.

Новину про це 41-річний Денис, котрий пише у Instagram англійською або українською, поширив у сторіс, запитавши думки своєї аудиторії.

"У нас є 5 днів, щоб подати апеляцію. Це такий натяк, щоб усі сиділи і мовчали? Невже за позицію людину можуть позбавити усього?", - риторично зазначив Повалій.

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"Розумію, що вона викликає обурення у багатьох, але, по-перше, її не розділяють усі мешканці будинку, який зібралися "віджати", а по-друге, може, все ж трохи не там шукають справжніх корупціонерів? І як можна одночасно боротися з радянською символікою і діяти такими совковими методами? Проти чого тоді воюємо? У мене тільки питання і жодної відповіді...", - додав Денис.

Денис Повалій вважає, що "позиція" його мами щодо війни в Україні - ніякий не привід конфісковувати в неї BMW, квартиру, будинок 7 земельних ділянок у Київській області та права на пісні

Нагадаємо, коли почалося повномасштабне вторгнення, яке Денис і Таїсія називають "СВО", Повалії саме перебували у Москві. Син артистки згодом перебрався з дружиною і сином до Іспанії, де називає себе "українським біженцем", а ще пацифістом та заявляє, що росіяни "не на рівному місці прийшли".

Що до 59-річної Таїсії, яка вже отримала російський паспорт, то її позиція ще чіткіша, мовляв, Україна "перебуває в зомбованому стані", а Володимир Путін має історичну місію - "позбавити світ від нацизму".