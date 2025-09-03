Вірастюк похвалився 17-річним сином, який вступив до престижного вишу в Києві. Фото

Стронгмен та народний депутат Василь Вірастюк поділився в Instagram рідкісним фото одного зі своїх п'яти синів, 17-річного Олега. Він повідомив підписникам радісну новину: нащадок став студентом.

"І в житті нашої Родини вчора був День знань - 1 вересня! Двоє з моїх діток (Сашко та Олег) розпочали навчальний рік! Олег вступив до ВУЗ-у, Сашко пішов до іншої школи (так вирішила моя дружина в минулому, але зараз більше про Олега (17 років)...", - почав Василь.

Олег Вірастюк став студентом

"Олежик свого часу захопився IT-індустрією, займався розвитком, відвідував online-курси з комп'ютерної грамоти, набував знань в тій галузі. Подав документи в 4-и різні заклади, але слава Богу отримав підтвердження про зарахування (на бюджет) саме в один з найпрестижніших Університетів України. Відтепер: Вірастюк Олег Васильович, студент Київського університету імені Тараса Шевченка. Факультет комп'ютерних технологій та кібернетики. Спеціальність: інженерія програмного забезпечення", - похвалився він.

Зірковий тато показав архівне та свіжі фото спадкоємця

51-річний Вірастюк звернувся до сина, побажавши йому удачі.

"Сина, не легку ти справу і напрямок обрав. Легко не буде, це я точно знаю, ніхто нічого тобі "не подарує", здобуті тобою знання це твій успіх та самореалізація в майбутньому!!! Нехай все вдається", - написав він.

Олег з татом і, вочевидь, з бабусею

Син Василя здобуватиме освіту в Університеті Шевченка

Нагадаємо, Олег та його молодший брат Олександр - діти стронгмена від другої дружини Інни. Найстаршого сина, Адама Василь має від першої дружини Світлани, яка трагічно загинула. Ще двох хлопців, Володимира та Ярослава йому подарувала чинна кохана Ірина.