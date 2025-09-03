Вірастюк похвалився 17-річним сином, який вступив до престижного вишу в Києві. Фото
Стронгмен та народний депутат Василь Вірастюк поділився в Instagram рідкісним фото одного зі своїх п'яти синів, 17-річного Олега. Він повідомив підписникам радісну новину: нащадок став студентом.
"І в житті нашої Родини вчора був День знань - 1 вересня! Двоє з моїх діток (Сашко та Олег) розпочали навчальний рік! Олег вступив до ВУЗ-у, Сашко пішов до іншої школи (так вирішила моя дружина в минулому, але зараз більше про Олега (17 років)...", - почав Василь.
"Олежик свого часу захопився IT-індустрією, займався розвитком, відвідував online-курси з комп'ютерної грамоти, набував знань в тій галузі. Подав документи в 4-и різні заклади, але слава Богу отримав підтвердження про зарахування (на бюджет) саме в один з найпрестижніших Університетів України. Відтепер: Вірастюк Олег Васильович, студент Київського університету імені Тараса Шевченка. Факультет комп'ютерних технологій та кібернетики. Спеціальність: інженерія програмного забезпечення", - похвалився він.
51-річний Вірастюк звернувся до сина, побажавши йому удачі.
"Сина, не легку ти справу і напрямок обрав. Легко не буде, це я точно знаю, ніхто нічого тобі "не подарує", здобуті тобою знання це твій успіх та самореалізація в майбутньому!!! Нехай все вдається", - написав він.
Нагадаємо, Олег та його молодший брат Олександр - діти стронгмена від другої дружини Інни. Найстаршого сина, Адама Василь має від першої дружини Світлани, яка трагічно загинула. Ще двох хлопців, Володимира та Ярослава йому подарувала чинна кохана Ірина.
"Апетит" дружини перебільшує мої можливості": Вірастюк відреагував на позов про аліменти у ході розлучення
Вірастюк розказав про розмір своєї депутатської зарплатні та нецензурно послав Бобула
"Казала, що я від неї маю йти в одних шкарпетках": Вірастюк зізнався, що досі судиться з ексдружиною