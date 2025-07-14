"Казала, що я від неї маю йти в одних шкарпетках": Вірастюк зізнався, що досі судиться з ексдружиною

Народний депутат, стронгмен Василь Вірастюк, котрий у грудні офіційно розлучився зі своєю другою дружиною Інною, зізнався, що судове протистояння між ними досі не завершилося.

Попри те, що що стосунки в експодружжя покращилися, порозумітися стосовно поділу майна поки не вийшло.

Про це 51-річний Василь, в якого з Інною є двоє спільних синів, розповів у інтерв'ю Blik.ua.

"У нас були складні відносини у період з 2022 по 2024 рік. Як не дивно, після розлучення все нормалізувалося. Без криків, істерик. Спілкуємось суто щодо дітей, виключно організаційні", - поділився Вірастюк.

Василь та Інна офіційно розлучилися, але продовжують судитися

"У нас із колишньою є ще деякі незакриті питання. Дотепер знаходимось із нею в судовій тяганині. Окрім процесу розлучення і аліментів, інші наші справи не закриті. І по розподілу майна і тому ми в процесі поки що", - зазначив він.

Зі слів чоловіка, він хотів від самого початку порозумітися з ексдружиною, але вона "виставила такі умови, які він фізично не може забезпечити".

"Хотіла тоді на двох дітей 80 тисяч гривень аліментів. Крім того, хотіла щоб я переписав на неї свої квартири. Несправедливі умови, які оголосила надто ображена на мене людина. Вона мені якось казала, що я від неї маю йти в одних тільки шкарпетках. Ніби я тільки в них до неї і прийшов. Будемо шукати порозуміння через адвокатів", - сказав Вірастюк.

Нагадаємо, Василь свого часу ділився своєю версією того, чому розпався їхній із Інною шлюб. Як відомо, стронгмен уже декілька років перебуває в стосунках із дизайнеркою Іриною Зінченко. В них народилося вже двоє дітей. Всього в Вірастюка синів п'ятеро: Адам - син від першого шлюбу, Олег, Олександр, Володимир і Ярослав.