"Літо майже тут": 52-річна Вергара в монокіні засвітила ласі форми на дивані. Фото

Карина Тімкова - 28 травня, 11:30

Колумбійська та американська акторка Софія Вергара потішила фанатів спокусливою зйомкою.

На нових фото, опублікованих в Instagram, зірка показалася в монокіні темно-коричневого кольору з зав'язками в зоні декольте. Образ доповнювала накидка з квітковим принтом.

Перед камерою 52-річна знаменитість ефектно розляглася на софі, виставляючи спокусливі ноги.

Софія Вергара у купальнику полежала на дивані

Актриса оголила спокусливі стегна на дивані

Фото instagram

Софія Вергара у бікіні полежала на дивані

Софія посвітила апетитними формами

"Літо вже майже тут", — додала вона.

Софія Вергара посвітила формами у купальнику

Кінозірка захопила своїм бюстом у стильному купальнику

Софія Вергара у бікіні виставила довгі ноги для фото

Знаменитість похизувалася підтягнутим ніжками у купальнику

Софія частенько показується в спокусливих образах на хідниках та обирає одяг, який підкреслює її бюст. Вона любить хизуватися підтягнутою фігуркою у відповідних луках. Нещодавно кінозірка знялася для глянцю і розповіла про свій догляд за шкірою.

Нагадаємо, влітку 2023-го Вергара порвала зі своїм чоловіком, актором Джо Манганьєлло після 7 років шлюбу. Того ж року знаменитість закрутила роман з лікарем Джастіном Саліманом, але, схоже, зараз парочка не разом. А не так давно з'явилися чутки про стосунки акторки з зіркою Формули-1.

Також в Софії є 33-річний син Маноло від її колишнього Джо Гонсалеса.

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