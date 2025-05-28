"Літо майже тут": 52-річна Вергара в монокіні засвітила ласі форми на дивані. Фото
Колумбійська та американська акторка Софія Вергара потішила фанатів спокусливою зйомкою.
На нових фото, опублікованих в Instagram, зірка показалася в монокіні темно-коричневого кольору з зав'язками в зоні декольте. Образ доповнювала накидка з квітковим принтом.
Перед камерою 52-річна знаменитість ефектно розляглася на софі, виставляючи спокусливі ноги.
"Літо вже майже тут", — додала вона.
Софія частенько показується в спокусливих образах на хідниках та обирає одяг, який підкреслює її бюст. Вона любить хизуватися підтягнутою фігуркою у відповідних луках. Нещодавно кінозірка знялася для глянцю і розповіла про свій догляд за шкірою.
Нагадаємо, влітку 2023-го Вергара порвала зі своїм чоловіком, актором Джо Манганьєлло після 7 років шлюбу. Того ж року знаменитість закрутила роман з лікарем Джастіном Саліманом, але, схоже, зараз парочка не разом. А не так давно з'явилися чутки про стосунки акторки з зіркою Формули-1.
Також в Софії є 33-річний син Маноло від її колишнього Джо Гонсалеса.