"Почав задихатися": 59-річний Павлік про перші ознаки проблем із серцем та як почувається через рік після операції

Співак Віктор Павлік, який майже рік тому переніс операцію на серці, розповів, як він почувається зараз. 59-річний артист пояснив, які тривожні дзвіночки змусили його звернутися до лікарів - на щастя, дуже вчасно.

Про це мова зайшла в програмі "Тур зірками".

"Я став набагато краще себе почувати. Я після операції досить довго відходив, у мене довго боліли груди, бо мені розпанахували, міняли аортальний клапан... Операція на серці - дуже серйозна штука", - поділився Віктор Франкович.

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Зі слів Павліка, про те, що щось негаразд, він став здогадуватись, коли йому стали важко даватися фізичні навантаження і перепади температур.

Наймолодшій дитині Віктора Павліка в червні виповниться 4 роки

"Я являюсь почесним президентом футбольної команди "Клас А" - це команда зірок, артистів естради та кіно. Я ходив на тренування, дозволяв собі. Бігав і відчував, що трохи побігаю, 10-15 хвилин - і все, вмираю, просто задихаюсь, не можу дихати. Далі: я банщик такий зі стажем, років 25 чи 30 я банщик, і останнім часом я почав в бані відчувати - особливо коли після парної в холодну воду - коли вилазив з холодної води, мені крутилася голова, я почав задихатися, мене трохи нудило", - пригадав співак.

Коли Віктора Франковича обстежили, то направили на операцію.

"Зараз, після операції в травні буде рік, я спокійно швидко хожу, я спокійно ношу Михасика на руках по сходах, коли треба, я спокійно підіймаюся сам по сходах", - похвалився Павлік.

Нагадаємо, як розповідала дружина співака, блогерка Катерина Репяхова, спочатку він пручався і відмовлявся оперуватися, але потім згодився заради їхнього маленького сина Михайла. Під час хірургічного втручання Павлік провів 30 хвилин на штучному кровообігу, а потім 2 доби залишався в реанімації.