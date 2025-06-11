"Наш український продукт": Павлік розсекретив неординарний, але обов'язковий пункт зі свого райдера

Співак Віктор Павлік розсекретив, який пункт із його райдера незмінно дивує замовників його концертів. Але, виявляється, він є конче необхідним для корисного для голосових зв'язок ритуалу, якого народний артист дотримується перед виходом на сцену.

Що це, 59-річний Павлік пояснив під час зйомок шоу Нового каналу "Вік на Вік".

"У моєму райдері є те, що завжди дивує замовників, і вони щоразу питають: "А навіщо це вам?" (усміхається). Це кукурудзяна нерафінована олія. Саме нерафінована, це важливо, підкреслив Віктор Франкович.

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"Я її тримаю в роті перед виступом десь 20 хвилин: розбовтую і в цей час мугикаю. Це дуже добре впливає на голосові зв'язки. Вона ніби змащує їх та підживлює. Але має бути обов'язково кукурудзяна. Оливкова – це виробництво Іспанії, Італії чи Греції. А ось кукурудзяна - наш український продукт", - зазначив він.

Кукурудзяна олія - секретний лайфхак Павліка

Решта в його райдері - більш традиційний, знайомий багатьом артистам набір.

"Решта – все стандартне: закуски – рибні та м'ясні, канапки, овочі, фрукти, напої – фанта, кола, спрайт, водичка звичайна, кава, чай. Крім олії, нічого неординарного більше немає. А от я чув, що "Бумбокс" у райдері має харчування для мурашиної ферми. Вони її возять із собою, то має бути їжа для мурах. Це теж неординарність – після концертів можна знімати стрес, дивлячись на них", - поділився Павлік.

Нагадаємо, як розповідала дружина артиста, Катерина Репяхова, свого часу Віктор Франкович мав серйозні проблеми з алкоголем, часом його у стані сп'яніння "виносили" на сцену і він навіть потрапляв до реанімації. На щастя, чоловікові вдалося побороти залежність. Сам співак свого часу зізнавався, який досвід змусив його сказати тверде "ні" наркотикам.

Як відомо, рік тому Павлік переніс серйозну операцію на серці. Нещодавно співак розказав, якими були перші "тривожні дзвіночки", які змусили його піти до лікарів, і як він почувається тепер.