"Помаленьку привчаю": Павлік показався на мотоциклі з майже 4-річним синочком

Марія Ткаченко - 22 травня, 16:15
Віктор Павлік
Фото з Facebook Павліка

Співак Віктор Павлік передав своєму молодшому синові Михайлу хист до музики і, схоже, любов до мотоциклів хлопчик від зіркового тата теж успадкує.

Малий, якому в червні виповниться 4 роки, попозував на "залізному коні" разом із батьком.

"Коханий. Помаленьку привчаю до мото", - похвалився 59-річний Віктор Франкович у Facebook.

Віктор Франкович

Віктор Павлік потроху привчає нащадка до улюбленого хобі

Син Віктора Павліка

Схоже, хлопчику подобається

Син Павліка від Репяхової Михайло

Скоро Михайло вже кататиметься з татом

До речі, народному артисту лише нещодавно знову дозволили ганяти на мотоциклі - минув рік, відколи Павлік переніс операцію на серці. Нещодавно він розказав, як зараз почувається.
Як відомо, Михасик - син співака від четвертого шлюбу, з 30-річною блогеркою Катериною Репяховою. Пара планує народити ще й донечку.
Нагадаємо, від попередніх шлюбів у Павлка є старший син, 41-річний Олександр та 38-річна дочка Христина. Середній син артиста, Павло, пішов із життя в віці 21-го року після тривалої боротьби з раком. 
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