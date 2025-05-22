"Помаленьку привчаю": Павлік показався на мотоциклі з майже 4-річним синочком
Співак Віктор Павлік передав своєму молодшому синові Михайлу хист до музики і, схоже, любов до мотоциклів хлопчик від зіркового тата теж успадкує.
Малий, якому в червні виповниться 4 роки, попозував на "залізному коні" разом із батьком.
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Віктор Павлік у гуцульській гуні переспівав трек FIЇNKA для Євробачення. Відео
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