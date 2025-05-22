"Помаленьку привчаю": Павлік показався на мотоциклі з майже 4-річним синочком

Співак Віктор Павлік передав своєму молодшому синові Михайлу хист до музики і, схоже, любов до мотоциклів хлопчик від зіркового тата теж успадкує.

Малий, якому в червні виповниться 4 роки, попозував на "залізному коні" разом із батьком.

"Коханий. Помаленьку привчаю до мото", - похвалився 59-річний Віктор Франкович у Facebook.

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Віктор Павлік потроху привчає нащадка до улюбленого хобі

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Скоро Михайло вже кататиметься з татом