"Не зрозуміла, як це відбулося": Маремуху госпіталізували після падіння з коня

Блогерку та фіналістку другого сезону "Супермоделі по-українськи" Вікторію Маремуху терміново доправили до лікарні. Про це вона повідомила у своєму Instagram, поділившись подробицями інциденту.

Як виявилося, 35-річна Маремуха вирішила повернутися до кінного спорту, але зазнала травми. Вона вперше впала з коня, що спричинило серйозний шок для її організму.

Вікторія зізналася, що на мить втратила здатність дихати, а після цього не могла зрозуміти, де перебуває. Інструктор, який був поруч, негайно викликав медиків.

Маремуха не встигла повернутися до верхової їзди, як потрапила в лікарню

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"Ну що, я вперше впала з сідла. Не скажу, що це було приємно. Я взагалі не зрозуміла, як це відбулося. На землі, після того, як почала знову дихати, запитала в інструктора: Де я?", — розповіла модель.

Постраждалій надали першу допомогу, ввели знеболювальне та доставили до лікарні. Там Вікторії зробили детальне обстеження, а саме рентген голови та УЗД.

Невдале повернення до верхової їзди Скріни з Instagram

На жаль, на огляді лікарі помітили рідину, і поки не буде встановлено, чи є це чимось ризикованим, Вікторію залишили у лікарні.

"Хороша новина — переломів немає. Чекаю ще заключення по КТ голови. З не дуже хороших новин — на УЗД знайшли рідину, і поки що 3 лікарі не розуміють, чи це моя фізіологія така, чи вона утворена внаслідок падіння, як травма. Тому порадили залишитись в лікарні й поспостерігати 4-5 годин і зробити знову УЗД", — повідомила зірка.

Блогерка чекає на результати обстежень

Нагадаємо, наприкінці минулого року Вікторія Маремуха заінтригувала шанувальників заявою про сімейне життя. Її слова викликали підозри, що у її шлюбі з французом Луї не все так гладко. Раніше пара вже експериментувала з форматами стосунків, зокрема пробувала гостьовий і навіть вільний шлюб, де партнери мали секс з іншими людьми.

Як відомо, Маремуха з чоловіком виховують 2-річного сина Люка.