"Розвіяли міф": Винник вперше за тривалий час заговорив про свого сина і виїзд до Німеччини. Відео

Олег Винник відреагував на звинувачення, що виїхав за кордон під час повномасштабної війни Фото instagram

Співак Олег Винник вперше за тривалий час вийшов на зв'язок з шанувальниками та відповів на звинувачення стосовно того, щоб він виїхав до Німеччини три роки тому на початку повномасштабного вторгнення.

У своєму TikTok 51-річний артист запевнив, щоб всі ці розмови є абсолютною брехнею. А він мешкає у цій країні вже понад 20 років, саме тут народився його син:

"От ви кажете, що Винник звалив до Німеччини три роки тому. Тоді скажіть мені, будь ласка, в якому закладі світу вивчають німецьку мову за три роки так, як я нею звертався до вас. Я 25 років проживаю тут, у Німеччині, де народився мій син, де писались і робилися всі пісні, які ви дуже добре знаєте в Україні та всьому світу".

"Просто комусь до вподоби робити з мене якісь міфи, придумувати історії, немов Винник сидить на job center (центр зайнятості закордоном) і вивчає німецьку мову. Я гадаю, ми вже розвіяли один міф. І повірте мені, я з'явився тут не для того, щоб ви мені ставили вподобайки, чи виправдовуватися перед вами. Я просто напросто хочу розповісти правду, якою вона є. А ще любив, люблю і буду любити. А далі буде", — пояснив він.

Автор хітів натякнув, що планує і надалі розвінчувати чутки, які ходять навколо нього

До речі, минулого літа Олег відповів на звинувачення, що буцімто виїхав за кордон в багажнику автомобіля. До цього експродюсер музиканта, Олександр Горбенко розкрив неочікувані деталі його виїзду з України.

Також Винник заявляв, що страждає на недуг, який мають 2% з 86 млн людей. Але навіть це звернення Горбенко спростував.