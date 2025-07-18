"Розвіяли міф": Винник вперше за тривалий час заговорив про свого сина і виїзд до Німеччини. Відео

Карина Тімкова - 18 липня, 10:00
Олег Винник розповів про своє життя в Німеччині

Олег Винник відреагував на звинувачення, що виїхав за кордон під час повномасштабної війни

Фото instagram

Співак Олег Винник вперше за тривалий час вийшов на зв'язок з шанувальниками та відповів на звинувачення стосовно того, щоб він виїхав до Німеччини три роки тому на початку повномасштабного вторгнення.

У своєму TikTok 51-річний артист запевнив, щоб всі ці розмови є абсолютною брехнею. А він мешкає у цій країні вже понад 20 років, саме тут народився його син:

"От ви кажете, що Винник звалив до Німеччини три роки тому. Тоді скажіть мені, будь ласка, в якому закладі світу вивчають німецьку мову за три роки так, як я нею звертався до вас. Я 25 років проживаю тут, у Німеччині, де народився мій син, де писались і робилися всі пісні, які ви дуже добре знаєте в Україні та всьому світу".


Олег Винник згадав свого сина та відповів на чутки про свій виїзд
Про спадкоємця співака відомо не так багато. Ходять чутки, що мамою хлопця, якому зараз може бути 21 рік, є бек-вокалістка Олега, 51-річна Таюне (Таїсія Сватко)
Скрін tiktok.com/olegg.vynnyk.original

"Просто комусь до вподоби робити з мене якісь міфи, придумувати історії, немов Винник сидить на job center (центр зайнятості закордоном) і вивчає німецьку мову. Я гадаю, ми вже розвіяли один міф. І повірте мені, я з'явився тут не для того, щоб ви мені ставили вподобайки, чи виправдовуватися перед вами. Я просто напросто хочу розповісти правду, якою вона є. А ще любив, люблю і буду любити. А далі буде", — пояснив він.

Олег Винник заговорив про виїзд за кордон і про сина

Автор хітів натякнув, що планує і надалі розвінчувати чутки, які ходять навколо нього

@olegg.vynnyk.original Хочете правду? Тоді слухайте. Міф номер 1 - Винник втік в Німеччину три роки тому. Мінус один міф. Далі буде... #ОлегВинник #факти #повернення#правда #OleggVynnyk ♬ Originalton - Olegg Vynnyk

До речі, минулого літа Олег відповів на звинувачення, що буцімто виїхав за кордон в багажнику автомобіля. До цього експродюсер музиканта, Олександр Горбенко розкрив неочікувані деталі його виїзду з України.

Також Винник заявляв, що страждає на недуг, який мають 2% з 86 млн людей. Але навіть це звернення Горбенко спростував.

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