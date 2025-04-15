"Ще один рік - ще один шанс": дочка Ющенка з нагоди 45-річчя показалася в рожевих тонах та подякувала за уроки

15-го квітня старша дитина третього президента України Віктора Ющенка, Віталіна святкує 45-річчя.

У своє свято вона традиційно написала пост, в якому подякувала богу, рідним та ЗСУ. А ще показала себе з рожевим волоссям.

Віталіна Ющенко святкує 45

"Мені — ще один рік🍓🍒🍓🍒🍓🍒🍓🍒. А це означає — ще один шанс. Дякую Богові — за саме життя. За те, що воно моє: справжнє, непросте, з усім, що в собі несе.

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Дякую ЗСУ — за кожен світанок. Бо знаю: кожен із них міг не статися. Дякую, що своїм життям прикриваєте моє. Дякую своїй родині — за любов, яка не під питанням, близьким — за тепло, людям довкола — за уроки, розмови, підтримку.

Дякую всім, хто бачить і приймає мене різну — в тиші, у силі, в сумнівах, у вірі, знервовану, неуважну, різку…", - написала Віталіна і додала, що щодня молить бога про перемогу та кінець війни.

До речі, напередодні свій день народження відзначала Олена Ющенко, невістка експрезидента. Їй виповнилося 42.

Нагадаємо, окрім Віталіни, у 71-річного Ющенка від першого шлюбу є також син Андрій, а від нинішньої дружини Катерини - син Тарас і доньки Софія та Христина.

У Віталіни Ющенко троє дітей - дочка від першого чоловіка Доменіка і син Віктор і дочка Андріана від другого шлюбу.