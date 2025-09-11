"Сімейна фішка": Віталіна Ющенко розсекретила особливу прикрасу, створену з ініціативи тата, та розказала, де зараз її діти

Віталіна Ющенко, Камалія та ще багато селебрітіз стали гостями на ювілеї ТаблоID Фото Олександра Ратушняка

10-го вересня в київському ресторані "GHOST" відбулося яскраве святкування 20-річчя ТаблоID, на яке ми запросили чимало друзів, зокрема тих селебрітіз, які частенько стають героями наших публікацій.

Серед них була, зокрема, старша дочка експрезидента Віктора Ющенка, Віталіна. Ми попросили гостю зробити подарунок для ТаблоID, розповівши нам ексклюзивно якийсь секрет. Віталіна охоче погодилася і розкрила нам, яка особлива прикраса тепер поєднує всю її велику родину.

"Така в нас семейна фішка. Це тато вирішив всій родині, всім дітям, дружині, онукам зробити однакові перстні", - розповіла вона.

Віталіна показала, як виглядають перстні на їхніх із батьком руках Фото надане Віталіною Ющенко

"Це перстень козацький, з дохристиянської культури, слов'янський період. На ньому зображені три сили: "Права", "Нава" і "Ява". "Права" - це світ богів, божественний світ, "Ява" - це буденний світ і "Нава" - це світ потойбічний, після життя, який реінкарнується потім в "Яву". Тепер у нас у кожного члена родини, починаючи від батька, є такий перстень", - поділилася донька експрезидента.

Віктора Андрійовича осяяла ідея створити прикрасу, яка поєднає всю велику родину

Також Віталіна розказала, що зараз поробляють її діти - 25-річна Доменіка, 20-річний Віктор та 15-річна Андріана.

"Як всі, тут. Як всі діти, тут, і мої. Віктор - на четвертому курсі в Університеті Шевченка. Мала, Андріанка в 10-му класі, в школі, а старша донька - в творчому процесі", - повідомила вона.

Зі слів Ющенко, молодша донька поки не визначилася з напрямком, у якому хотіла би рухатися після школи, а на мамині запитання віджартовується. А та її і не квапить.

"Поки я її не чіпаю в цьому моменті. Хай себе шукає. В мене такий погляд, що я як побачу деякі інтереси, декілька направлень її інтересів, то вже тоді буду на них тиснути. А поки направлення - англійська, математика, українська мова і історія. А там буде видно", - підсумувала вона.

Віталіна з молодшими нащадками Фото з Instagram Ющенко

Нагадаємо, в квітні 2022-го року Віталіна Ющенко відвезла на той момент 17-річного сина на навчання до Канади. Але хлопець, який тужив за Україною, потайки від мами подав документи на вступ до Університету Шевченка і повернувся.

Як відомо, нещодавно Віталіна розповіла, чи підтримує родина експрезидента зв'язок із його онукою Варварою, донькою Андрія Ющенка від ексдружини Лізи.