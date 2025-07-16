"День, який змінив моє життя": невістка Ющенка привітала сина з 3-річчям та замилувала сонячними фото з ним

16-го липня наймолодшому онуку експрезидента Віктора Ющенка, Андрійку виповнилося 3 роки.

З нагоди свята мама малюка, Олена Ющенко показала його сонячні фото та присвятила імениннику теплі слова в Instagram.

Невістка Ющенка та його молодший онук Андрій Андрійович Фото @zhenyakosse

"Сьогодні день, який змінив життя моє та нашої родини. До нас прийшов світлячок, який закохує в себе, надихає та дає надію. Ти з'явився в такий час для нашої країни, але саме зараз ти і даєш силу жити та рухатись далі, кохати так, як ніколи раніше 🤍. Дякую тобі, що обрав нас, мій синочок", - написала дружина Андрія Ющенка-старшого.

Малюк схожий і на батька, і на маму

Фото, судячи з локації фотографки, були зроблені на Кіпрі

Нагадаємо, коли розпочалася повномасштабна війна, Олена Ющенко була на 5-му місяці вагітності. Але народжувала в Україні і, за її словами, не боялася за себе.

Окрім Андрійка, у Віктора Ющенка є ще 4-ро онуків - троє від старшої доньки Віталіни та ще одна - від сина Андрія, яка нині живе з мамою в Росії.