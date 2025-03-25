"Більш близького друга в мене немає": Кличко-старший проникливо привітав брата з 49-річчям

Мер Києва Віталій Кличко не зрадив свою щорічну традицію 25-го березня, в день народження молодшого брата Володимира вітати іменинника не лише особисто, а і в мережі.

У Facebook він опублікував кілька його фото та адресував зворушливі слова.

У Володимира Кличка 25-го березня день народження

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"Хоч я і старший брат, я багато чому в тебе вчуся. З іншого боку, оскільки в дитинстві та юності батьки говорили, що я за тебе відповідаю, поки вони на роботі, відчуваю цю відповідальність досі", - зізнався Віталій.

Кличко-старший запостив декілька фото молодшого брата

"Ти дуже цілеспрямований та прагнеш успіху в усьому, за що берешся. І перемагаєш! Ти найтурботливіший батько і найкращий дядько. Більш близького друга за тебе в мене немає. Ти знаєш… А ця війна зробила нас іще згуртованішими і навчила цінувати надійне плече ще більше. Дякую за твою підтримку і допомогу! Разом ми сильніші! Завжди в цей день дякую нашій мамі за такий крутий подарунок. З Днем народження, брате!", - написав він.

Віталій називає Володимира найкращим подарунком від мами



