"Більш близького друга в мене немає": Кличко-старший проникливо привітав брата з 49-річчям
Мер Києва Віталій Кличко не зрадив свою щорічну традицію 25-го березня, в день народження молодшого брата Володимира вітати іменинника не лише особисто, а і в мережі.
У Facebook він опублікував кілька його фото та адресував зворушливі слова.
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