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"Більш близького друга в мене немає": Кличко-старший проникливо привітав брата з 49-річчям

Марія Ткаченко - 25 березня, 11:23
Володимир Кличко і Віталій Кличко
Фото з Facebook Кличка

Мер Києва Віталій Кличко не зрадив свою щорічну традицію 25-го березня, в день народження молодшого брата Володимира вітати іменинника не лише особисто, а і в мережі.

У Facebook він опублікував кілька його фото та адресував зворушливі слова.

Володимир Кличко

У Володимира Кличка 25-го березня день народження


"Хоч я і старший брат, я багато чому в тебе вчуся. З іншого боку, оскільки в дитинстві та юності батьки говорили, що я за тебе відповідаю, поки вони на роботі, відчуваю цю відповідальність досі", - зізнався Віталій.
Кличко-молодший

Кличко-старший запостив декілька фото молодшого брата

"Ти дуже цілеспрямований та прагнеш успіху в усьому, за що берешся. І перемагаєш! Ти найтурботливіший батько і найкращий дядько. Більш близького друга за тебе в мене немає. Ти знаєш… А ця війна зробила нас іще згуртованішими і навчила цінувати надійне плече ще більше. Дякую за твою підтримку і допомогу! Разом ми сильніші! Завжди в цей день дякую нашій мамі за такий крутий подарунок. З Днем народження, брате!", - написав він.
Брати Кличко

Віталій називає Володимира найкращим подарунком від мами

Як відомо, Володимир Кличко, якому виповнилося 49 років, виховує єдину дитину, доньку Каю Євдокію від екснареченої, американської акторки Хейден Пенетьєр. Дівчинці зараз 10 років. Зірковій мамі, яка страждала на алкогольну та наркотичну залежності, довелося віддати Володимиру право опіки
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Кличко
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