"Людина-мураха", "людина-двіж" та інші: Мірошниченки поділилися кумедними фото чотирьох нащадків
Четверо дітей телеведучого Тімура Мірошниченка та його дружини Інни - невичерпне джерело супермилого контенту для батьківських Instagram.
Черговими кумедними фото Ангеліни, Мії, Марка і Марселя вони поділилися в сторіс.
Інна дала коротку характеристику кожного: так 6-річна Мія - людина "мені спекотно", а 9-річна Ангеліна, навпаки, "мені суперхолодно". 5-річний Марко, який полюбляє креативити з луками, отримав звання "людина-мураха", а 3-річний Марсель, за свою непосидючу вдачу - "людина-двіж".
Тімур же запостив великодні фото синів.
Нагадаємо, для Ангеліни це був перший Великдень у родині. В червні виповнюється рік, відколи Тімур із Інною забрали дівчинку з дитячого будинку. Так само в червні буде річниця появи в родині Мірошниченків Марселя, але вже друга.
Як відомо, біологічні родичі хлопчика, який народився передчасно та з численними вадами, відмовилися в нього одразу в пологовому. Ангеліну ж у віці 2 місяців вилучили в біобатьків, які не змогли про неї дбати як належно.
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