"Ти маєш право плакати від відчаю": Мірошниченко адресувала слова підтримки мамам, чиї почуття знецінюють
Дружина телеведучого Тімура Мірошниченка, Інна яка поділилася у Instagram відео зі свого відпочинку з чотирма дітьми, отримала під ним декілька коментарів, які надихнули її написати окремий пост. Він про порівняння мам із іншими та схильність деяких людей знецінювати чужі почуття.
"Цей пост не про те, що мої діти не такі, як ваші. І тому мені важче. Не про те, як психіка моїх дітей реагує на зміну середовища, на відміну від ваших. Не про те, що мої теж батьки на відпочинку, і що їм може бути важко бігати навіть за однією дитиною, а не чотирма. Не про те, що в принципі 4 дітей це нелегко. Він про те, що будь-яка мама втомлюється навіть з однією дитиною!", - написала Інна.
Вона звернулася до всіх мам, яким буває важко і які мають право на співчуття та підтримку.
"Ти маєш право плакати від відчаю. Маєш право просити про допомогу. Маєш право відчувати занепад сил, скільки б нянь не було поруч. Якщо ти мама, то твоя робота неймовірно складна. Твоя турбота про дитину може забирати у тебе сили! Твоя одна спокійна для інших дитина може втомлювати тебе, як когось десятеро! Ти не маєш бути завжди в тонусі, енергійна і терпляча!", - запевнила юристка.
"Ніколи не реагуй на чуже "куди тобі жалітися?!". Бо ти маєш право на будь-які почуття і емоції. Сотні тисяч інших мам знають, про що ти. І якщо десь є мама, у якої п'ятеро і вона прекрасно справляється, ти не вона! І не маєш бути як вона! Ти маєш право бути собою", - закликала вона.
Мірошниченко пригадала, що після народження першої дитини їй було так важко, як ніколи.
"І чуже "куди тобі жалітися? Інші от без чоловіків трьох на ноги ставлять" ніяк не надихало, а лише нищило. Я поважаю почуття кожної мами. Одна дитина чи п'ять. З допомогою чи без неї. Ніколи не засуджуйте інших, якщо не хочете прожити їхній досвід, аби зрозуміти "так от про що вони казали….". Життя буває бумерангом", - попередила вона.
Нагадаємо, Інна пояснювала, чому поїздка на море стала сильним емоційним навантаженням саме для їхніх із Тімуром прийомних дітей, 9-річної Ангеліни та 3-річного Марселя.
Як відомо, нещодавно Мірошниченко в соцмережі підняла тему толерантності по відношенню до дітей і їхньої поведінки в громадському просторі.
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