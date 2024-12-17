32-річний ексчоловік Седокової Яніс Тімма скоїв самогубство у Москві

32-річний латвійський баскетболіст Яніс Тімма, відомий читачам ТаблоID своїм шлюбом з колишньою українською співачкою Анною Седоковою, наклав на себе руки у Москві.

Про це пише Медуза з посилання на низку російських ЗМІ.

За різними даними, тіло Тімми знайшли у під'їзді житлового будинку у центрі Москви. Утім, Mash стверджує, що Тімма наклав на себе руки в бізнес-готелі. Тим часом Shot повідомив, що тіло спортсмена виявили в хостелі. Shot стверджує, що причиною смерті чоловіка стала асфіксія, ВЧК-ОГПУ пише, що він помер в результаті падіння з великої висоти.

Яніс Тімма з 2024 року був гравцем іспанського клубу Обрадойро Фото з Instagram

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Співрозмовник ТАСС в оперативних службах повідомив, що поряд із Тіммою лежав телефон із останнім побажанням перед смертю. Baza та "112" повідомили, що на заставці айфону був номер його колишньої дружини, співачки Анни Седокової, і прохання зателефонувати їй.

Також відомо, що за день до смерті, 16 грудня, Тімма у сторіс свого Instagram привітав Седокову з днем народження.

Тімма був третім офіційним чоловіком 42-річної Седокової

ТаблоID свідомо у 2022-му році припинив писати про Седокову та її амурні справи, адже співачка не висловлювалася проти війни та продовжувала жити і працювати у ворожій державі. Утім, зважаючи на смерть Тімми, важливо зауважити, що 9-го грудня московський суд задовольнив позов Анни про розлучення з Янісом.

Пара була одружена з 2020 року, а позов Седокової про розлучення надійшов до суду 16 жовтня 2024-го. Як пише Baza, після звернення співачки до суду баскетболіст публікував відеозаписи, через які його фоловери підозрювали, що він готується до самогубства.

У спортсмена залишився син від першої дружини. З Седоковою спільних дітей у нього не було.