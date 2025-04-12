Магучіх у Португалії показалася в обіймах нареченого коло океану. Відео

Фото з Instagram Ярослави Магучіх

Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх показалася зі своїм нареченим, легкоатлетом Назаром Степановим коло океану у Португалії.

Відео вона поділилася у своєму Instagram.

Магучіх погуляла пляжем у жовтій сукні з спідницею-плісе та у білих кедах.

Реклама:

"Океан, пляж, хвилі, Португалія… четвер завжди лишаємо для відпочинку", - додала Ярослава.

Спортсменка наробила естетичних кадрів коло океану

Свій образ Магучіх доповнила стильними сонцезахисними окулярами

Нещодавно Ярослава Магучіх коло океану станцювала кумедний танок після тренування.

Також вона якось розповідала чи дотримується дієт і про секс в період змагань.

До речі, Назар Степанов освідчився Ярославі ще у 2023-му році. Він розповідав, що закохався у спортсменку ще коли йому було 16 років.

Втім закохані відкладають своє весілля через повномасштабну війну в Україні.