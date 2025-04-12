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Магучіх у Португалії показалася в обіймах нареченого коло океану. Відео

Юлія Леськова - 12 квітня, 12:05
Ярослава Магучіх позує для фото
Фото з Instagram Ярослави Магучіх

Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх показалася зі своїм нареченим, легкоатлетом Назаром Степановим коло океану у Португалії.

Відео вона поділилася у своєму Instagram.

Магучіх погуляла пляжем у жовтій сукні з спідницею-плісе та у білих кедах.


"Океан, пляж, хвилі, Португалія… четвер завжди лишаємо для відпочинку", - додала Ярослава. 

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Ярослава Магучіх коло океану

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Нещодавно Ярослава Магучіх коло океану станцювала кумедний танок після тренування. 

Також вона якось розповідала чи дотримується дієт і про секс в період змагань. 

До речі, Назар Степанов освідчився Ярославі ще у 2023-му році. Він розповідав, що закохався у спортсменку ще коли йому було 16 років. 

Втім закохані відкладають своє весілля через повномасштабну війну в Україні. 

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