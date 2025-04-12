Магучіх у Португалії показалася в обіймах нареченого коло океану. Відео
Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх показалася зі своїм нареченим, легкоатлетом Назаром Степановим коло океану у Португалії.
Відео вона поділилася у своєму Instagram.
Магучіх погуляла пляжем у жовтій сукні з спідницею-плісе та у білих кедах.
"Океан, пляж, хвилі, Португалія… четвер завжди лишаємо для відпочинку", - додала Ярослава.
Нещодавно Ярослава Магучіх коло океану станцювала кумедний танок після тренування.
Також вона якось розповідала чи дотримується дієт і про секс в період змагань.
До речі, Назар Степанов освідчився Ярославі ще у 2023-му році. Він розповідав, що закохався у спортсменку ще коли йому було 16 років.
Втім закохані відкладають своє весілля через повномасштабну війну в Україні.
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