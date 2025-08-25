"Не попросив матеріального": Єфросиніна привітала сина з 11-річчям та влаштувала йому поїздку в країну мрії. Фото
Телеведуча Маша Єфросиніна привітала свого сина Олександра з днем народження. Йому виповнилося 11 років.
В Instagram громадська діячка опублікувала миле відео, в якому показала особливі моменти з дитинства хлопчика та багато сімейних кадрів.
"11 років нашого безумовного щастя. З Днем Народження, наш неймовірний Сашко", — написала вона.
До речі, у святковий день Маша з сином були в Осло, що в Норвегії. Знаменитість поділилася моментами їхньої подорожі та розповіла, що ця країна давно була мрією іменинника.
"11 років тому, попри всі діагнози про неможливість завагітніти. Всесвіт послав мені цього хлопчика, який став справжнім маяком добра та світла для мене в усьому! Він подорослішав і зміг передати мені, нарешті, яка помилка — відкладати життя на потім.
3 ним я усвідомила те, що читала сотні разів — наша пам'ять фіксує не зароблені суми, регалії та статки.. Наша карта пам'яті зберігає лише отримані за життя враження", — розповіла ведуча.
"Тож, на моє питання: "Що він хоче на день народження?", Сашко вкотре не попросив нічого матеріального, а знов загадав Мир.. Та поїздку в країну своєї мрії — Норвегію! Вона є і в моєму списку бажань вже десять років. Але я завжди відкладала, бо не мала часу. І зараз я не маю часу, але вирішила не відкладати!"
Нагадаємо, взимку своє 21-річчя відзначала старша дитина Єфросиніної, Нана. Тоді зірка мило привітала донечку. А нещодавно вона поділилася думками про відповідальність перед сином та показала, як ховалася з ним в укритті під час обстрілів.
До речі, 30 серпня Маша і Тимур відзначать 22-гу річницю шлюбу.