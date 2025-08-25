"Не попросив матеріального": Єфросиніна привітала сина з 11-річчям та влаштувала йому поїздку в країну мрії. Фото

Телеведуча Маша Єфросиніна привітала свого сина Олександра з днем народження. Йому виповнилося 11 років.

В Instagram громадська діячка опублікувала миле відео, в якому показала особливі моменти з дитинства хлопчика та багато сімейних кадрів.

"11 років нашого безумовного щастя. З Днем Народження, наш неймовірний Сашко", — написала вона.

Маша Єфросиніна мило привітала синочка з 11-річчям

Ролик розпочався зі свіжого фото мами і сина, зробленого на їхньому відпочинку в Іспанії

Фото instagram

Маша Єфросиніна замилувала фото з маленьким сином на його 11-річчі

А потім почали з'являтися архівні світлини

Маша Єфросиніна насмішила фото з сином на його 11-річчя

Єфросиніна показала чимало веселих спогадів з іменинником

Маша Єфросиніна показала архівні фото з маленьким сином

Хлопчик мав серйозний вигляд на селфі

Маша Єфросиніна поділилася милими фото з сином і привітала його з 11-річчям

Маша створює щасливе дитинство для своєї дитини

Маша Єфросиніна показалася з сином, дочкою і чоловіком на архівних фото

На фотках також засвітилися чоловік зірки, військовий Тимур Хромаєв та їхня дочка, 21-річна Нана

Маша Єфросиніна пообіймала сина для милих фото

Сашко показався в обіймах матусі

Маша Єфросиніна поділилася сімейними фото на 11-річчя сина

У галереї Маші можна знайти чимало сімейних фото

Маша Єфросиніна ніжно привітала сина з 11-річчям

А так хлопчик виглядає зараз

До речі, у святковий день Маша з сином були в Осло, що в Норвегії. Знаменитість поділилася моментами їхньої подорожі та розповіла, що ця країна давно була мрією іменинника.

Маша Єфросиніна з сином відсвяткували День Незалежності в Осло

У компанії інших українців Маша і Сашко відзначили День Незалежності України в Осло

Маша Єфросиніна поїхала з сином в країну його мрії

Ведуча згадала, як лікарі підозрювали, що вона не зможе завагітніти. Але чудо все-таки сталося

"11 років тому, попри всі діагнози про неможливість завагітніти. Всесвіт послав мені цього хлопчика, який став справжнім маяком добра та світла для мене в усьому! Він подорослішав і зміг передати мені, нарешті, яка помилка — відкладати життя на потім.

3 ним я усвідомила те, що читала сотні разів — наша пам'ять фіксує не зароблені суми, регалії та статки.. Наша карта пам'яті зберігає лише отримані за життя враження", — розповіла ведуча.

Маша Єфросиніна розповіла, як змінилася після народження сина

Єфросиніна розповіла про речі, яким навчилась у свого нащадка

"Тож, на моє питання: "Що він хоче на день народження?", Сашко вкотре не попросив нічого матеріального, а знов загадав Мир.. Та поїздку в країну своєї мрії — Норвегію! Вона є і в моєму списку бажань вже десять років. Але я завжди відкладала, бо не мала часу. І зараз я не маю часу, але вирішила не відкладати!"

Маша Єфросиніна здійснила мрію сина і звозила його в Норвегію

Іменинник порадів подорожі у країну своєї мрії

Маша Єфросиніна показала, як гуляла з сином в Норвегії на його 11-річчі

Разом вони роздивилися місцеві красоти та прогулялися містом

Нагадаємо, взимку своє 21-річчя відзначала старша дитина Єфросиніної, Нана. Тоді зірка мило привітала донечку. А нещодавно вона поділилася думками про відповідальність перед сином та показала, як ховалася з ним в укритті під час обстрілів.

До речі, 30 серпня Маша і Тимур відзначать 22-гу річницю шлюбу.

