"Не попросив матеріального": Єфросиніна привітала сина з 11-річчям та влаштувала йому поїздку в країну мрії. Фото

Телеведуча Маша Єфросиніна привітала свого сина Олександра з днем народження. Йому виповнилося 11 років.

В Instagram громадська діячка опублікувала миле відео, в якому показала особливі моменти з дитинства хлопчика та багато сімейних кадрів.

"11 років нашого безумовного щастя. З Днем Народження, наш неймовірний Сашко", — написала вона.

Ролик розпочався зі свіжого фото мами і сина, зробленого на їхньому відпочинку в Іспанії Фото instagram

А потім почали з'являтися архівні світлини

Єфросиніна показала чимало веселих спогадів з іменинником

Хлопчик мав серйозний вигляд на селфі

Маша створює щасливе дитинство для своєї дитини

На фотках також засвітилися чоловік зірки, військовий Тимур Хромаєв та їхня дочка, 21-річна Нана

Сашко показався в обіймах матусі

У галереї Маші можна знайти чимало сімейних фото

А так хлопчик виглядає зараз

До речі, у святковий день Маша з сином були в Осло, що в Норвегії. Знаменитість поділилася моментами їхньої подорожі та розповіла, що ця країна давно була мрією іменинника.

У компанії інших українців Маша і Сашко відзначили День Незалежності України в Осло

Ведуча згадала, як лікарі підозрювали, що вона не зможе завагітніти. Але чудо все-таки сталося

"11 років тому, попри всі діагнози про неможливість завагітніти. Всесвіт послав мені цього хлопчика, який став справжнім маяком добра та світла для мене в усьому! Він подорослішав і зміг передати мені, нарешті, яка помилка — відкладати життя на потім.

3 ним я усвідомила те, що читала сотні разів — наша пам'ять фіксує не зароблені суми, регалії та статки.. Наша карта пам'яті зберігає лише отримані за життя враження", — розповіла ведуча.

Єфросиніна розповіла про речі, яким навчилась у свого нащадка

"Тож, на моє питання: "Що він хоче на день народження?", Сашко вкотре не попросив нічого матеріального, а знов загадав Мир.. Та поїздку в країну своєї мрії — Норвегію! Вона є і в моєму списку бажань вже десять років. Але я завжди відкладала, бо не мала часу. І зараз я не маю часу, але вирішила не відкладати!"

Іменинник порадів подорожі у країну своєї мрії

Разом вони роздивилися місцеві красоти та прогулялися містом

Нагадаємо, взимку своє 21-річчя відзначала старша дитина Єфросиніної, Нана. Тоді зірка мило привітала донечку. А нещодавно вона поділилася думками про відповідальність перед сином та показала, як ховалася з ним в укритті під час обстрілів.

До речі, 30 серпня Маша і Тимур відзначать 22-гу річницю шлюбу.