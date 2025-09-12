1-річна донька Кота і Татарінцевої замилувала мережу енергійними танцями. Відео

Марія Ткаченко - 12 вересня, 12:15
Наталія Татарінцева та її донька
Фото з Instagram Татарінцевої

Схоже, донька хореографа Євгена Кота і гімнастки Наталії Татарінцевої, Леля успадкувала від тата любов до танців.

Кумедні фото і відео, де мала, вбрана в білий літній костюмчик, кумедно дає лиха закаблукам, зіркові батьки опублікували в Instagram-акаунті, який поки самі ведуть від імені Лелі.

Євген Кот і його донька

Леля з татком Євгеном


"Стильний лук, який заряджає енергією", - підписали вони.

Леля Кот

Дівчинка в стильному прикиді показалася на прогулянці та під час танців

Коментатори милують дівчатком, називають принцесою та милою артисткою.

Нагадаємо, свої перші кроки мала дзиґа почала пробувати робити ще в 9 місяців. Як відомо, перший день народження Лелі, 10-те липня Євген і Наталія вирішили поєднати і з її хрещенням.

