1-річна донька Кота і Татарінцевої замилувала мережу енергійними танцями. Відео
Схоже, донька хореографа Євгена Кота і гімнастки Наталії Татарінцевої, Леля успадкувала від тата любов до танців.
Кумедні фото і відео, де мала, вбрана в білий літній костюмчик, кумедно дає лиха закаблукам, зіркові батьки опублікували в Instagram-акаунті, який поки самі ведуть від імені Лелі.
"Стильний лук, який заряджає енергією", - підписали вони.
Коментатори милують дівчатком, називають принцесою та милою артисткою.
Нагадаємо, свої перші кроки мала дзиґа почала пробувати робити ще в 9 місяців. Як відомо, перший день народження Лелі, 10-те липня Євген і Наталія вирішили поєднати і з її хрещенням.
