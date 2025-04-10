"Перші кроки та перша здача крові": Кот і Татарінцева привітали дочку з 9-ма місяцями і показали її святкові фото
Хореограф Євген Кот і його дружина, гімнастка Наталія Татарінцева святкують дорослішання своєї донечки Лелі.
10 квітня їй виповнилося 9 місяців. З цієї нагоди зіркові батьки зробили ніжну фотосесію з кольоровими бантиками, кульками та відповідною цифрою "9".
Дівчинка позувала у білій сукні й рожевому ковпаку. Святковими знімками Наталія поділилася в Instgaram.
Як відомо, 36-річний Євген і 34-річна Наталія вперше стали батьками в липні 2024-го. Після народження Лелі вони часто роблять спільні зйомки з нею.
Татарінцева також продовжує активно займатися спортом. Днями вона поділилася тренуванням для жіночого здоров'я під наглядом донечки. А ще показувала, як готує корисні страви для всієї родини.
Нещодавно донечка подружжя захворіла, а лікарі не одразу змогли зрозуміти причину її симптомів.