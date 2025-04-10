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"Перші кроки та перша здача крові": Кот і Татарінцева привітали дочку з 9-ма місяцями і показали її святкові фото

Карина Тімкова - 10 квітня, 15:00

Хореограф Євген Кот і його дружина, гімнастка Наталія Татарінцева святкують дорослішання своєї донечки Лелі.

10 квітня їй виповнилося 9 місяців. З цієї нагоди зіркові батьки зробили ніжну фотосесію з кольоровими бантиками, кульками та відповідною цифрою "9".

Дівчинка позувала у білій сукні й рожевому ковпаку. Святковими знімками Наталія поділилася в Instgaram.

Євген Кот і Наталія Татарінцева показали 9-місячну доньку

Леля, схоже, оцінила святкові прикраси

Фото Instgaram

Євген Кот і Наталія Татарінцева зробили милі фото з дочкою

Це перша дитина для Євгена і Наталії

Наталія Татарінцева з посмішкою потримала дочку на руках

Татарінцева теж вбралась у біле вбрання

Євген Кот і Наталія Татарінцева показалися з 9-місячною донькою

Сім'я наробила чимало спільних портретів

Євген Кот і Наталія Татарінцева погралися з донькою

Батьки розважили свою красуню

Наталія Татарінцева пообіймала єдину дитину

"9 місяців безмежного щастя, перших усмішок, обіймів, вже майже перших кроків. Поряд із цим перша здача крові та справжня сила підтримки батьків у моменти нездужання. У кожному дні є любов. Разом — сила, разом — родина", — підписала публікацію дружина хореографа

Євген Кот і Наталія Татарінцева показали підрослу доньку

Пара любить робити теплі фото з дитиною на згадку

Як відомо, 36-річний Євген і 34-річна Наталія вперше стали батьками в липні 2024-го. Після народження Лелі вони часто роблять спільні зйомки з нею.

Татарінцева також продовжує активно займатися спортом. Днями вона поділилася тренуванням для жіночого здоров'я під наглядом донечки. А ще показувала, як готує корисні страви для всієї родини.

Нещодавно донечка подружжя захворіла, а лікарі не одразу змогли зрозуміти причину її симптомів.

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