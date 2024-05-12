"Ми дуже розчаровані та засмучені": нідерландський мовник розкрив деталі скандалу з їхнім представником на Євробаченні

Нідерландський мовник розповів деталі про інцидент, через який організатори Євробачення-2024 дискваліфікували їхнього учасника, співака Joost Klein.

Офіційний коментар з'явився в Instagram AVROTROS.

"Інцидент стався після виступу минулого четверга. Попри чітко укладених домовленостей, Joost Klein був сфотографований одразу після того, як вийшов зі сцени і йшов до "зеленої кімнати". Він неодноразово вказував на те, що не хоче, аби його знімали. Цьому не надали значення", - йдеться у заяві мовника.

Як зазначає мовник далі, це призвело до того, що 26-річний артист замахнувся на жінку з камерою, але одразу наголошують - він її не торкався.

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Дискваліфікований представник Нідерландів Фото з Instagram Joost Klein

"Про цей інцидент було повідомлено, а потім розпочалося розслідування EBU та поліції. Ми спілкувалися з європейським мовником протягом всього періоду та пропонували варіанти вирішення. Тим не менш, мовник вирішив дискваліфікувати Joost Klein", - додали у повідомленні.

AVROTROS зазначає, що вважають дискваліфікацію складним та непропорційним рішенням.

"Ми виступаємо за хороші манери, нехай не буде непорозумінь з цього приводу, але, на наш погляд, наказ про виключення учасника не пропорційний цьому інциденту. Ми дуже розчаровані та засмучені за мільйонів шанувальників, які були схвильовані чекаючи фіналу. Те, що Joost Klein приніс до Нідерландів та Європи не повинно було закінчитися таким чином", - сказав мовник.

Нагадаємо, представника Нідерландів на Євробаченні-2024 звинуватили у застосуванні фізичної сили щодо жінки-стаффу.

Як відомо, через розслідування, яке проводив Європейський мовник навіть було призупинено голосування "Решти світу", його відновили аж після того, як прийняли рішення про дискваліфікацію Joost Klein.

До речі, ширилися чутки, що суперечка сталася між учасником Нідерландів та представницею Ізраїлю, однак Європейський мовник відкинув такі закиди.