"Не знаю, як жила без тебе": дружина POSITIFF зворушила відео з їхньою пустункою-донею
Дружина репера POSITIFF (Олексія Завгороднього), танцівниця Юлія Сахневич зняла на відео для Instagram, як бавиться з їхньою донькою Марією.
"Не знаю, як жила без тебе раніше", - зізналася вона крихітці.
"Моє життя завжди було яскравим, цікавим і повним сенсу, але з твоєю появою воно стало ще більшим і ціннішим. І навіть коли все йде не по плану, коли настають похмурі дні - я дивлюсь на твою посмішку і мій світ перевертається.You’re my sunshine", - додала Юля.
До речі, в сторіс Сахневич показала, як донечка складає їй компанію на тренуваннях у залі.
Нагадаємо, 35-річна Юлія ділилася зі своєю аудиторією тим, як повертається в форму після пологів, а нещодавно показала свій Топ-5 вправ.
Як відомо, і для Сахневич, і для Завгороднього це перша дитина. Артист пояснював, як він ставиться до непроханих порад стосовно батьківства.
