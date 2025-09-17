"Не знаю, як жила без тебе": дружина POSITIFF зворушила відео з їхньою пустункою-донею

Марія Ткаченко - 17 вересня, 11:45
Юлія Сахневич та Олексій Завгородній
Скріни з Instagram Сахневич

Дружина репера POSITIFF (Олексія Завгороднього), танцівниця Юлія Сахневич зняла на відео для Instagram, як бавиться з їхньою донькою Марією.

"Не знаю, як жила без тебе раніше", - зізналася вона крихітці.

Юлія Сахневич в інстаграм

Марійці вже 8 місяців


"Моє життя завжди було яскравим, цікавим і повним сенсу, але з твоєю появою воно стало ще більшим і ціннішим. І навіть коли все йде не по плану, коли настають похмурі дні - я дивлюсь на твою посмішку і мій світ перевертається.You’re my sunshine", - додала Юля.

До речі, в сторіс Сахневич показала, як донечка складає їй компанію на тренуваннях у залі.

Дружина Позитива

Донька допомагає Юлії качати прес

Донька Позитива від Сахневич

Мала намагалася віджати в мами гирі

Марія вже впевнено повзає

Марія вже впевнено повзає

Нагадаємо, 35-річна Юлія ділилася зі своєю аудиторією тим, як повертається в форму після пологів, а нещодавно показала свій Топ-5 вправ.

Як відомо, і для Сахневич, і для Завгороднього це перша дитина. Артист пояснював, як він ставиться до непроханих порад стосовно батьківства.

Читайте також:

"Моя найкраща пригода в житті": POSITIFF привітав Сахневич із 35-річчям, а вона розповіла про здійснення своїх мрій

"Позитивний сум": Дорофєєва та POSITIFF випустили символічний кліп вперше за 5 років і зібрали чималу суму на ППО. Відео

"Доросла красуня": дружина POSITIFF показала 8-місячну донечку на концерті тата

Ніжності на траві, б'юті-рутина на двох та кумедна доня: POSITIFF із дружиною показалися на затишних сімейних кадрах

діти зірок positiff
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів