"Не знаю, як жила без тебе": дружина POSITIFF зворушила відео з їхньою пустункою-донею

Дружина репера POSITIFF (Олексія Завгороднього), танцівниця Юлія Сахневич зняла на відео для Instagram, як бавиться з їхньою донькою Марією.

"Не знаю, як жила без тебе раніше", - зізналася вона крихітці.

Марійці вже 8 місяців

"Моє життя завжди було яскравим, цікавим і повним сенсу, але з твоєю появою воно стало ще більшим і ціннішим. І навіть коли все йде не по плану, коли настають похмурі дні - я дивлюсь на твою посмішку і мій світ перевертається.You’re my sunshine", - додала Юля.

До речі, в сторіс Сахневич показала, як донечка складає їй компанію на тренуваннях у залі.

Донька допомагає Юлії качати прес

Мала намагалася віджати в мами гирі

Марія вже впевнено повзає

Нагадаємо, 35-річна Юлія ділилася зі своєю аудиторією тим, як повертається в форму після пологів, а нещодавно показала свій Топ-5 вправ.

Як відомо, і для Сахневич, і для Завгороднього це перша дитина. Артист пояснював, як він ставиться до непроханих порад стосовно батьківства.