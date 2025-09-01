"Скоро ти не впізнаєш себе": Сахневич показала 5 дієвих вправ для повернення в форму після пологів. Відео
Танцівниця Юлія Сахневич, яка нещодавно показувала, як виглядає її фігура в купальнику через 8 місяців після народження дитини, порадила вправи допоможуть і іншим мамам повернутися в форму.
35-річна дружина репера POSITIFF записала короткий відеоурок для Instagram.
"Ви питали — я розповідаю, як повернутися у форму після пологів. Нічого складного тут немає. Головне — системність і витримка. Виконуй вправи, які я показала, і вже зовсім скоро ти не впізнаєш себе", - пообіцяла Юля.
Сет Сахневич складається з п'яти вправ. Перша - присід та скручування коліна до ліктя.
Друга - випад в сторону та підтягування коліна до грудей.
Третя - вихід з планки, де треба рукою дотягтися до носка ноги.
Четверта - для пресу: лежачи на спині, треба по черзі торкатися напівзігнутими ногами підлоги.
І п'ята - "Bird Dog" підйом протилежних руки та ноги з подальшим зведенням ліктя й коліна.
Починати Юлія радить із 5-10 разів, прислухаючись до свого тіла та поступово збільшуючи кількість повторів на один підхід.
