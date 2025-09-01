"Скоро ти не впізнаєш себе": Сахневич показала 5 дієвих вправ для повернення в форму після пологів. Відео

Марія Ткаченко - 1 вересня, 17:30
Юлія Сахневич та Позитив

Марійці, дочці танцівниці Юлії Сахневич та репера Олексія Завгороднього (POSITIFF) уже 8 місяців

Скріни з Instagram Сахневич

Танцівниця Юлія Сахневич, яка нещодавно показувала, як виглядає її фігура в купальнику через 8 місяців після народження дитини, порадила вправи допоможуть і іншим мамам повернутися в форму.

35-річна дружина репера POSITIFF записала короткий відеоурок для Instagram.

"Ви питали — я розповідаю, як повернутися у форму після пологів. Нічого складного тут немає. Головне — системність і витримка. Виконуй вправи, які я показала, і вже зовсім скоро ти не впізнаєш себе", - пообіцяла Юля.


Сет Сахневич складається з п'яти вправ. Перша - присід та скручування коліна до ліктя. 

Юлія Сахневич показує вправи

Юлія показала, як виконувати кожну з вправ

Друга - випад в сторону та підтягування коліна до грудей. 

Дружина Позитива

Ефективність цього сету Сахневич перевірила на собі

Третя - вихід з планки, де треба рукою дотягтися до носка ноги. 

Іправи для схуднення

Танцівниця радить жінкам, які нещодавно стали мамами, "відчепитися від себе", просто приймати себе та рухатися

Четверта - для пресу: лежачи на спині, треба по черзі торкатися напівзігнутими ногами підлоги. 

Вправи для відновлення після пологів


І п'ята - "Bird Dog" підйом протилежних руки та ноги з подальшим зведенням ліктя й коліна.

Дружина Позитива показала, що помогло їй повернутися в форму

Дружина Позитива показала, що помогло їй повернутися в форму

Починати Юлія радить із 5-10 разів, прислухаючись до свого тіла та поступово збільшуючи кількість повторів на один підхід.

Нагадаємо, гімнастка Наталія Татарінцева нещодавно пояснювала, яких помилок часто припускаються жінки 35+ у роботі над тілом. А зіркова тренерка Аніта Луценко попереджала про підступність "хелсі" продуктів.

Читайте також:

"Я молодець": Наталка Карпа розказала, чим відрізняється її схуднення після 40, та поділилася мотивуючим фото

"Це кончена дисципліна": Дантес скинув 10 кіло за 2,5 місяці і розповів, до чого тут заправлена постіль

"Залишаюся поки в своєму новому тілі": Кошмал пояснила, чому не змогла схуднути після других пологів

Могилевська похвалилася кількістю скинутих кілограмів

"Доросла красуня": дружина POSITIFF показала 8-місячну донечку на концерті тата

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів