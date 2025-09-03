Ніжності на траві, б'юті-рутина на двох та кумедна доня: POSITIFF із дружиною показалися на затишних сімейних кадрах
Дружина репера POSITIFF, танцівниця Юлія Сахневич у Instagram показала, як минуло їхнє з коханим перше літо в якості батьків донечки Марії.
"Bye-bye літо, 25-го року… Це літо було справжнім маленьким життям - насиченим, часом зворушливим, іноді непростим, але все одно неймовірним", - зізналася вона.
"Для мене воно буде асоціюватися з теплими спогадами й особливим вайбом. Хоч і пролетіло воно так швидко, що, напевно, ніхто не встиг насолодитися ним до кінця, але в цьому теж є своя атмосфера. Тому хочеться просто подякувати цьому літечку і рухатися далі", - написала Юлія.
Нагадаємо, Марії зараз вісім місяців, і нещодавно дівча вперше побувало на концерті тата. Те, що мала - копія він, шанувальникам стало зрозуміло майже одразу.
Як відомо, Олексій Завгородній та Юлія Сахневич довго приховували свій роман, та й про одруження сповістили далеко не одразу.
