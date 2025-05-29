Дружина POSITIFF показала теплі травневі миті з їхньою 5-місячною донею. Фото, відео
Танцівниця Юлія Сахневич підбила підсумки травня, зібравши найтепліші та наймиліші його моменти, зокрема день, коли їхній із репером POSITIFF (Олексієм Завгороднім) донечці Марії виповнилося 5 місяців.
Фото та відео зіркова мама виклала у Instagram.
"Цей травень подарував багато теплих моментів, не дивлячись на темні ночі та дощі", - написала Юлія.
Нагадаємо, Олексій нещодавно розказав, як він ставиться до непроханих порад стосовно батьківства. Марійку вони з Юлією поки не похрестили, але з кандидатурою принаймні одного хрещеного татка визначилися. Також Сахневич говорила, чи збираються вони з коханим вінчатися.
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