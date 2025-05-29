Дружина POSITIFF показала теплі травневі миті з їхньою 5-місячною донею. Фото, відео

Марія Ткаченко - 29 травня, 13:45
Юлія Сахневич та Позитив

Танцівниця Юлія Сахневич підбила підсумки травня, зібравши найтепліші та наймиліші його моменти, зокрема день, коли їхній із репером POSITIFF (Олексієм Завгороднім) донечці Марії виповнилося 5 місяців.

Фото та відео зіркова мама виклала у Instagram.

Донька Позитива

27-го травня Марії Олексіївні виповнилося 5 місяців

"Цей травень подарував багато теплих моментів, не дивлячись на темні ночі та дощі", - написала Юлія.

Олексій Завгородній і його донька

Багатьом шанувальникам здається, що мала - викапаний Позитив

Юлія Сахневич і донька

Щедрий на дощі травень не завалив Юлії та Олексію закарбувати на фото багато милих моментів для сімейного архіву

Нагадаємо, Олексій нещодавно розказав, як він ставиться до непроханих порад стосовно батьківства. Марійку вони з Юлією поки не похрестили, але з кандидатурою принаймні одного хрещеного татка визначилися. Також Сахневич говорила, чи збираються вони з коханим вінчатися. 

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