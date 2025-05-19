"Сяй яскравіше за сонце": дружина POSITIFF ніжно привітала його з 36-річчям. Фото

Репер Олексій Завгородній (POSITIFF) 19 травня святкує свій день народження. Йому виповнилося 36 років.

З цієї нагоди артиста привітала його 35-річна дружина, танцівниця Юлія Сахневич. Вона опублікувала милі фото з коханим.

"Душа, з якою моє серце б'ється в унісон. Мій найкращий друг, мудрий наставник, опора, з якою не страшні жодні бурі... Сяй яскравіше за сонце, твори, взрощуй, реалізовуй усе, що хочеться побудувати", — ніжно написала Юлія.

Обраниця іменинника замилувала обіймами з ним Фото instagram

У закоханої пари чимало спільних фото

Олексій зі своєю майже 5-місячною донечкою Марією

У святковий день до Олексія звернулась його ексколега з гурту "Время и Стекло", співачка Надя Дорофєєва, яка знайшла їхні кумедні архівні фото.

"Втаю тебе з твоїм днем і бажаю, щоб нарешті ми перестали співати "Дим", бо я вже не можу", — кумедно зазначила вона.

Надя тим часом згадала часи, коли вони співали у гурті "Время и Стекло" Фото instagram

Співачка знайшла чимало кумедних архівних фото з Позитивом

Артистка помилувалася моментами їхньої юності

Також день народження в цей день святкує сестра Олексія, Ліза. Звичайно, він не міг пропустити нагоди привітати її:

"Весь кайф мати двійняшку зрозуміють тільки ті, в кого вона є. Всім іншим — співчуваю. Буся, дякую тобі за те, що завжди поруч. Зачинщик усіх пригод, головна у відчутті настроїв і те, як розумієш все без жодного слова. Я завжди поряд навзаєм. Ти це знаєш".

Завгородній показав кумедне фото з сестричкою Фото instagram

А ще до привітань POSITIFF приєднався телеведучий Даніель Салем, який нещодавно грався з дочкою іменинника.

Нагадаємо, Олексій вперше став батьком наприкінці минулого року. На початку своїх стосунків пара оберігалася від публічності та не одразу розкрила, що побралася. Зараз родина все частіше показується разом на прогулянках і ділиться побутовими моментами з Марійкою.