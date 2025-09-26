Горбунов розповів, хто в їхньому з Осадчою шлюбі більш конфліктний і хто мириться першим

Телеведучий Юрій Горбунов, який уже вісім з половиною років живе у шлюбі з телеведучою Катериною Осадчою, зізнався, що саме він у їхній парі зазвичай виступає ініціатором конфліктів.

Що стає причиною і які головні висновки він зробив для себе, 55-річна зірка розповів програмі "Тур зірками".

"У шлюбі, я за цей час я зрозумів, найважливіша риса в шлюбі, яку треба знати і вміти втілювати в життя - це промовчати, на щось закрити очі. Коли хочеш щось сказати, промовчи хвилину й ти перехочеш щось говорити. І найкраще - все з'ясовувати сьогодні, не переносити на завтра, а прямо зараз. А спати лягати вже у з'ясованих обставинах, бо перенесення на завтра лише погіршує різні варіанти розвитку подій", - поділився Горбунов.

Юрій радить не лягати спати, не помирившись із коханою половиною Фото з Instagram Горбунова

"Я перший конфліктний і я перший іду на примирення. Катя завжди дуже спокійна. Я в неї вчуся спокою. Але оскільки ми обоє Діви, але дуже різні, то від мене завжди починається якась історія...", - констатував він.

Юра навів приклади, що може вивести його з себе.

"Непунктуальність, навчасність якихось речей - те, що може дратувати Діву. Оце має стояти так, а не отак (сміється). Як правило, це дрібні якісь побутові речі, на щастя", - зазначив чоловік Осадчої.

Нагадаємо, 42-річна Катерина нещодавно сформулювала п'ять причин, чому вона любить Юрія. А ще пара розвіяла чутки про те, що Осадча буцімто увела чоловіка з попередньої сім'ї.