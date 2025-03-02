"Вперше покохала когось більше, ніж себе": Полякова в 20-ий день народження доньки адресувала їй зворушливі слова. Фото

2-го березня свій 20-ий день народження святкує старша донька співачки Олі Полякової, Марія. Іменинницю зіркова мама привітала в Instagram, запостивши відео з архівних кадрів.

"Моя маленька доросла дівчинка! Тобі сьогодні 20!", - написала Оля.

Артистка привітала старшу спадкоємицю з днем народження

Оля тепер - мама 20-річної дівчини

"З тобою все вперше ,вперше я стала мамою, вперше покохала когось більше, ніж себе, вперше молилася так по справжньому, щоб захистити тебе, вперше цілувала твої пухкі щічки і просто злітала з розуму, все вперше, а тому так яскраво та неповторно! Я так прошу Бога та всесвіт подарувати тобі щасливу долю міцне здоров'я та удачі! Я так тобою пишаюся! Яка ти талановита, працьовита, творча, завзята, а ще красива як сонце та легка і прекрасна! Роби все що заманеться, мрій та досягай! А я завжди поруч. Твоя мама", - запевнила артистка.

Нагадаємо, Маша Полякова навчається в американському виші, а в Україні має бойфренда. Торік юнка розказувала, скільки витрачає на себе і що думає про те, щоби зробити Олю бабусею.