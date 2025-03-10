Наколінники не забула: Сенсорі в трусиках і прозорому топі покаталася на роликах перед камерою

Марія Ткаченко - 10 березня, 17:00
Каньє Вест і Сенсорі
Фото Getty Images

Дружина одіозного американського репера Каньє Веста, Б'янка Сенсорі, візитівкою якої є "голі" луки, вкотре не розчарувала своїх фанів та хейтерів.

У Instagram 30-річна брюнетка запостила серію світлин, на яких постає в прозорому топі і крихітних трусиках. В такому вигляді Б'янка каталася на роликах, тож довершила аутфіт захистом для ліктів та колін.

Б'янка Сенсорі

Сенсорі вказала, що ці фотосесія відбулася в 2023-му році в Італії

Фото Gadir Rajab
Дружина Каньє Веста

Б'янка покаталася на роликах перед камерою

Друга дружина Каньє
Дружина Веста Сенсорі

Цікаво, жіночка сама обожнює сексі-провокації або ж її справді підштовхує до цього Вест?

Instagram Сенсорі

Підписники жартують, мовляв, то Каньє поцупив у Б'янки телефон і спамить її фото

Як відомо, нещодавно вкотре поповзли чутки про те, що шлюб Веста і Сенсорі тріщить по швах. Але представник епатажної парочки це спростував.

Нагадаємо, ТаблоID розказував про попередніх пасій Каньє: від шкільного кохання до ексстриптизерки.

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