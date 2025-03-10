Наколінники не забула: Сенсорі в трусиках і прозорому топі покаталася на роликах перед камерою
Дружина одіозного американського репера Каньє Веста, Б'янка Сенсорі, візитівкою якої є "голі" луки, вкотре не розчарувала своїх фанів та хейтерів.
У Instagram 30-річна брюнетка запостила серію світлин, на яких постає в прозорому топі і крихітних трусиках. В такому вигляді Б'янка каталася на роликах, тож довершила аутфіт захистом для ліктів та колін.
Як відомо, нещодавно вкотре поповзли чутки про те, що шлюб Веста і Сенсорі тріщить по швах. Але представник епатажної парочки це спростував.
Нагадаємо, ТаблоID розказував про попередніх пасій Каньє: від шкільного кохання до ексстриптизерки.
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