Джулію Фокс в "топлес" образі порівняли з Сенсорі. Фото
Американська акторка та модель Джулія Фокс вразила публіку своїм провокаційним образом.
Колишня дівчина Каньє Веста з'явилася на показі I Only Wear MAC у рамках Тижня моди в Нью-Йорку в незвичному вбранні, що спричинило хвилю обговорень у соцмережах, повідомляє Daily Mail.
35-річна Фокс обрала для події довгий тренч бежевого кольору. Однак головною особливістю її образу став незвичайний топ — помаранчево-коричневий матеріал, що нагадував зліпок її оголених грудей. Модель кілька разів демонстративно розкривала тренч, акцентуючи увагу на цій пікантній деталі.
Доповнили її сміливий образ бежеві туфлі Jimmy Choo, прикрашені візерунками, а також напівпрозорі панчохи помаранчевого відтінку.
Макіяж Фокс був так само незвичайним: вибілені брови, темні димчасті тіні та контуринг, що підкреслював її вилиці. Волосся модель зачесала назад, створюючи ефектну зачіску.
Джулія Фокс давно відома своїм нестандартним підходом до моди та любов’ю до провокаційних образів, однак щоразу намагається не перетинати межу між епатажем і вульгарністю.
Але цей її останній вихід багато хто порівняв зі стилем Б’янки Сенсорі, дружини Каньє Веста, яка також часто привертає увагу сміливими луками. Нещодавно на червоній доріжці Греммі вона з'явилась повністю оголеною.
Загалом Джулія пишається своєю епатажністю та екстравагантними образами. Раніше вона демонструвала свій пікантний вуличний стиль.
Нагадаємо, окрім стосунків з Вестом модель також була заміжня за приватним пілотом Пітером Артем'євим. Від нього вона народила сина Валентино. А минулого року Фокс оголосила, що її приваблюють жінки.
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