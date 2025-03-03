Мавпує Б'янку? Джулія Фокс у прозорій сукні з голими грудьми нагадала дружину Каньє Веста. Фото

Схоже, актриса Джулія Фокс знову вирішила затьмарити голу витівку дружини свого колишнього Каньє Веста, Б'янки Сенсорі на Греммі-2025, з'явившись на вечірці Vanity Fair Oscar 2025 у не менш голому та провокативному вбранні.

35-річна любителька епатажу та екстравагантних образів обрала для вечірки сукню з нюдової прозорої сітки, яку майже не було видно на її тілі. Інтимні місця Джулія прикрила довгими хвилястими штучними пасмами, які були продовженням її чорної перуки.

Вочевидь, Фокс не дуже намагалася прикрити голі груди Фото Getty Images

Звісно ж, у мережі та ЗМІ Фокс одразу ж порівняли з Сенсорі, адже Джулія явно надихалася своєю наступницею. І це сталося вже не вперше.

Нагадаємо, роман Фокс із Каньє Вестом був нетривалим і без сексу. Докладніше про стосунки одіозного репера читайте у матеріалі ТаблоID.