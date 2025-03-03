Мавпує Б'янку? Джулія Фокс у прозорій сукні з голими грудьми нагадала дружину Каньє Веста. Фото
Схоже, актриса Джулія Фокс знову вирішила затьмарити голу витівку дружини свого колишнього Каньє Веста, Б'янки Сенсорі на Греммі-2025, з'явившись на вечірці Vanity Fair Oscar 2025 у не менш голому та провокативному вбранні.
35-річна любителька епатажу та екстравагантних образів обрала для вечірки сукню з нюдової прозорої сітки, яку майже не було видно на її тілі. Інтимні місця Джулія прикрила довгими хвилястими штучними пасмами, які були продовженням її чорної перуки.
Звісно ж, у мережі та ЗМІ Фокс одразу ж порівняли з Сенсорі, адже Джулія явно надихалася своєю наступницею. І це сталося вже не вперше.
Нагадаємо, роман Фокс із Каньє Вестом був нетривалим і без сексу. Докладніше про стосунки одіозного репера читайте у матеріалі ТаблоID.
IDEALMEDIA
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