Міддлтон вбралася в червоні блискітки, а принц Вільям згадав, як їй освідчувався

Схоже, тепер, коли британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл спекалися обов'язків членів королівської родині, решті доведеться гарувати ще активніше.

Принц Вільям провів урочистий прийом на честь Інвестиційного саміту UK-Africa у Букінгемському палаці. Помагали йому, звісно ж, Кейт Міддлтон, принцеса Анна та Софі Уессекська.

Little family reunion at tonight’s reception! pic.twitter.com/YnxDG5ie7S — Emily Nash (@emynash) January 20, 2020

Як пише Harper's Bazaar, сукня на Кетрін була від Needle and Thread (схожі плаття цього бренду коштують 500-600 доларів), а туфельки - Gianvito Rossi.

View this post on Instagram A post shared by Kensington Palace (@kensingtonroyal) on Jan 20, 2020 at 1:37pm PST

До слова, виступаючи на прийомі Вільям розчулено розповів про те, чому Африка для нього - особливе місце.

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"Африканський контитент займає дуже особливе місце у моєму серці. Це місце, куди мій батько повіз нас із братом незабаром після того, як померла наша мати. А коли я вирішував, де буде найкраще освідчитися Кетрін, то не зміг придумати найбільш підходящого місця, ніж Кенія, щоби опуститися на одне коліно", - пригадав принц.

View this post on Instagram A post shared by The Royal Family (@theroyalfamily) on Jan 20, 2020 at 12:46pm PST

Нагадаємо, Міддлтон майже 10 років довелося чекати, доки бойфренд зробить їй пропозицію. Вони навіть на деякий час розривали свої стосунки.

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