Меган Маркл засвітилася в асиметричній сукні, а принц Гаррі реготав, задерши ноги

Схоже, з наближенням того дня, коли принц Гаррі перестане працювати офіційним членом королівської родини Великої Британії, він почувається дедалі вільніше.

У офіційному Instagram герцога та герцогині Сассекських запостили фото, на якому принц так щиро регоче, що аж перекидається.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 10 Мар 2020 в 1:49 PDT

Цей невимушений кадр було зроблено днями під час зустрічі Гаррі та Меган Маркл із молодими лідерами, яких підтримує The Queen’s Commonwealth.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Queen's Commonwealth Trust (@queens_commonwealth_trust) 10 Мар 2020 в 3:54 PDT

Дружина принца вділа цікаве асиметричне плаття від Preen, пише Fashionista. Коштує таке 920 доларів.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Queen's Commonwealth Trust (@queens_commonwealth_trust) 10 Мар 2020 в 1:46 PDT

Нагадаємо, принц Гаррі та Меган несподівано оголосили про свій намір відокремитися від королівської родини на початку січня. "Мегзіт" завершиться до кінця березня, після чого пара здобуде омріяну незалежність.

Як відомо, наразі подружжя загніздилося в Канаді. Але з квітня ця країна припинить охороняти герцога, герцогиню та їхнього сина за свій кошт.

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