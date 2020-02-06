За палацом не сумують: як принцу Гаррі, Меган та Арчі живеться у Канаді

Мабуть, Єлизаветі ІІ хотілося би, щоби неслухняний онук пошкодував про те, що наважився залишити королівську родину, але, принаймні поки що, це не так.

За даними джерел, принц Гаррі та Меган Маркл насолоджуються своїм новим спокійним життям у Канаді.

Про це пише People.

"Це рішення тяжіло над ними впродовж тривалого часу, і вони відчули полегшення, здійснивши його. Із їхніх плечей упав тягар", - поділився з виданням один із друзів подружжя.

Найбільше, що болить принцові, це те, що його позбавлено права брати участь в урочистих військових заходах. Для нього, як для чоловіка, який 10 років віддав армії та служив у Афганістані, це означало дуже багато. А от те, що його більше не кликатимуть "Ваша Високість" - по цимбалах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vanity Fair (@vanityfair) 5 Фев 2020 в 6:53 PST

"Гаррі байдуже до титулів. Вони його не цікавлять, ніколи не цікавили", - зазначив співрозмовник видання.

Подружжя з 9-місячним сином продовжує жити в тому самому маєтку, де гостювали на Різдво.

"Вони насолоджуються спокійном життям. Ходять на довгі прогулянки, займаються йогою, Меган готує. Вони - справжні домосіди, яким подобається проводити час із Арчі та собаками", - поділилося джерело.

Нагадаємо, тесть принца Гаррі нещодавно заявив, що вважає його невпевненою в собі людиною. На думку батька Меган, їй доводиться опікуватися своїм чоловіком, наче вона йому мати, і приймати на себе весь негатив через "Мегзіт".

Фото з Instagram Vanity Fair та герцога й герцогині Сассекських

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

"Меганмарклити": завдяки дружині принца Гаррі народилося нове дієслово

Зостануться без титулів і повернуть $3 мільйони: деталі фінальної угоди між Гаррі, Меган та королівською сім'єю

Прощавай, палац: Меган Маркл у зручному кежуелі гуляє на природі з сином та собаками