Мім-серфер Марк: Цукерберг із захисним кремом на обличчі розсмішив мережу

36-річний засновник Facebook Марк Цукерберг покатався на електросерфі на Гаваях і став об’єктом жартів, мемів та фотожаб.

Мільярдер просто боявся згоріти на сонці і добряче змастив обличчя сонцезахисним кремом, який створив ефект білої маски.

Фото Марка, зроблені Mega Agency, звісно ж, потрапили у мережу. І понеслося.

Користувачі Twitter назвали Цукерберга мімом-серфером та порівняли його з Джокером, Доктором Моро та навіть із Трампом.

"Марк Цукерберг, який занадто сильно намастився захисним кремом, виглядає так, ніби вдягнув одну з цих гівняних масок Майкла Маєрса у магазині Party City", - пише автор одного з мемів.

Mark Zuckerberg with too much sunscreen on looks like he's wearing one of those shitty Michael Myers masks you find at Party City pic.twitter.com/7E2DbdUtv6

"Цукерберг і Доктор Моро. Однакова енергія".

"За легендою, щоліта Марк Цукерберг, він же Мім Серфінгіст, намагається зловити хвилю. І поки у нього це не вийде, його неспокійний дух буде вічно швендяти по Землі".

legend has it that every summer, Mark Zuckerberg (aka the Mime Surfer) attempts to catch a wave and until he does, his restless spirit will wander the earth for all eternity pic.twitter.com/7JBpLAzcds