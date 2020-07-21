Мім-серфер Марк: Цукерберг із захисним кремом на обличчі розсмішив мережу
36-річний засновник Facebook Марк Цукерберг покатався на електросерфі на Гаваях і став об’єктом жартів, мемів та фотожаб.
Мільярдер просто боявся згоріти на сонці і добряче змастив обличчя сонцезахисним кремом, який створив ефект білої маски.
Фото Марка, зроблені Mega Agency, звісно ж, потрапили у мережу. І понеслося.
Користувачі Twitter назвали Цукерберга мімом-серфером та порівняли його з Джокером, Доктором Моро та навіть із Трампом.
"Марк Цукерберг, який занадто сильно намастився захисним кремом, виглядає так, ніби вдягнув одну з цих гівняних масок Майкла Маєрса у магазині Party City", - пише автор одного з мемів.
Mark Zuckerberg with too much sunscreen on looks like he's wearing one of those shitty Michael Myers masks you find at Party City pic.twitter.com/7E2DbdUtv6— Dr. Wolfula 🌕 (@DoctorWolfula) July 19, 2020
"Цукерберг і Доктор Моро. Однакова енергія".
Zuckerberg and Dr. Moreau. Same energy pic.twitter.com/jNfAfBG0bL— Dr.Ogenki 💊 (@ogenki88) July 19, 2020
July 19, 2020
"За легендою, щоліта Марк Цукерберг, він же Мім Серфінгіст, намагається зловити хвилю. І поки у нього це не вийде, його неспокійний дух буде вічно швендяти по Землі".
legend has it that every summer, Mark Zuckerberg (aka the Mime Surfer) attempts to catch a wave and until he does, his restless spirit will wander the earth for all eternity pic.twitter.com/7JBpLAzcds— Born Miserable (@bornmiserable) July 19, 2020
Mark Zuckerberg goes ssssurfing. pic.twitter.com/KrosJUtbn9— Bill Williamson (@BillWilliamsonx) July 19, 2020
July 19, 2020
Same energy. pic.twitter.com/jx2u7r7LbO— The Lincoln Project (@ProjectLincoln) July 19, 2020