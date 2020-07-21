Мім-серфер Марк: Цукерберг із захисним кремом на обличчі розсмішив мережу

Вівторок, 21 липня 2020, 14:02

36-річний засновник Facebook Марк Цукерберг покатався на електросерфі на Гаваях і став об’єктом жартів, мемів та фотожаб.

Мільярдер просто боявся згоріти на сонці і добряче змастив обличчя сонцезахисним кремом, який створив ефект білої маски.

Фото Марка, зроблені Mega Agency, звісно ж, потрапили у мережу. І понеслося.

Користувачі Twitter назвали Цукерберга мімом-серфером та порівняли його з Джокером, Доктором Моро та навіть із Трампом.

"Марк Цукерберг, який занадто сильно намастився захисним кремом, виглядає так, ніби вдягнув одну з цих гівняних масок Майкла Маєрса у магазині Party City", - пише автор одного з мемів. 

"Цукерберг і Доктор Моро. Однакова енергія".

"За легендою, щоліта Марк Цукерберг, він же Мім Серфінгіст, намагається зловити хвилю. І поки у нього це не вийде, його неспокійний дух буде вічно швендяти по Землі". 

powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії
Останні матеріали
Більше матеріалів