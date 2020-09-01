Остапчук з ексдружиною відвів свою принцесу до 1-го класу
Шоумен Володимир Остапчук, який нещодавно заручився, відвів доньку Емілію до першого класу.
Заради цього важливого моменту йому довелося зустрітися з колишньою дружиною Оленою, яку нещодавно просив залишити його у спокої.
Обидва батьки поділилися фото з донею, а Вова ще й присвятив їй пост.
"Дівчинко моя! Я шалено тобою пишаюся і бажаю, щоби школа стала для тебе рідною і бажаною, щоб ти зберегла допитливість розуму, розвивала таланти і була такою ж лагідною і променистою, як цей день", - побажав тато Остапчук.
"P.S. Ти була у бабусі останніх 2 місяці, тато дуже скучив за тобою😘 і обіцяє надолужити", - наголосив Вова.
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Моя Эмилия - первоклассница 💫 ⠀ Девочка моя! Я безумно тобой горжусь и желаю, чтобы школа стала для тебя родной и желанной, чтобы ты сохранила пытливость ума, развивала таланты и была такой же ласковой и лучезарной как этот день. ⠀ Безумно Люблю. Твій папусік😘 ⠀ P.S. Ты была у бабушки последних 2 месяца, папа очень соскучился по тебе😘 и обещает наверстать 😜
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School time) Святкуємо!!! Як ніколи)! ... #schoolingiscool #schoolgirl #my_elimia #schoolfamily #1stgraderagain #newexperienceahead #schoolmood
Нагадаємо, Остапчук розлучився з дружиною у березні, але не живе з нею вже майже рік.
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