Остапчук з ексдружиною відвів свою принцесу до 1-го класу

1 вересня 2020, 15:34

Шоумен Володимир Остапчук, який нещодавно заручився, відвів доньку Емілію до першого класу.

Заради цього важливого моменту йому довелося зустрітися з колишньою дружиною Оленою, яку нещодавно просив залишити його у спокої.

Обидва батьки поділилися фото з донею, а Вова ще й присвятив їй пост.

"Дівчинко моя! Я шалено тобою пишаюся і бажаю, щоби школа стала для тебе рідною і бажаною, щоб ти зберегла допитливість розуму, розвивала таланти і була такою ж лагідною і променистою, як цей день", - побажав тато Остапчук.

"P.S. Ти була у бабусі останніх 2 місяці, тато дуже скучив за тобою😘 і обіцяє надолужити", - наголосив Вова.

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Моя Эмилия - первоклассница 💫 ⠀ Девочка моя! Я безумно тобой горжусь и желаю, чтобы школа стала для тебя родной и желанной, чтобы ты сохранила пытливость ума, развивала таланты и была такой же ласковой и лучезарной как этот день. ⠀ Безумно Люблю. Твій папусік😘 ⠀ P.S. Ты была у бабушки последних 2 месяца, папа очень соскучился по тебе😘 и обещает наверстать 😜

Публикация от Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk) 1 Сен 2020 в 1:39 PDT

 
 
"Успіхів, моя принцесо! Хай твоя школа буде легкою та пізнавальною", - побажав донечці Володимир
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School time) Святкуємо!!! Як ніколи)! ... #schoolingiscool #schoolgirl #my_elimia #schoolfamily #1stgraderagain #newexperienceahead #schoolmood

Публикация от Olena Voychenko (@olenavoychenko) 1 Сен 2020 в 3:44 PDT

Нагадаємо, Остапчук розлучився з дружиною у березні, але не живе з нею вже майже рік.

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