Остапчук з ексдружиною відвів свою принцесу до 1-го класу

Шоумен Володимир Остапчук, який нещодавно заручився, відвів доньку Емілію до першого класу.

Заради цього важливого моменту йому довелося зустрітися з колишньою дружиною Оленою, яку нещодавно просив залишити його у спокої.

Обидва батьки поділилися фото з донею, а Вова ще й присвятив їй пост.

"Дівчинко моя! Я шалено тобою пишаюся і бажаю, щоби школа стала для тебе рідною і бажаною, щоб ти зберегла допитливість розуму, розвивала таланти і була такою ж лагідною і променистою, як цей день", - побажав тато Остапчук.

"P.S. Ти була у бабусі останніх 2 місяці, тато дуже скучив за тобою😘 і обіцяє надолужити", - наголосив Вова.

"Успіхів, моя принцесо! Хай твоя школа буде легкою та пізнавальною", - побажав донечці Володимир

Нагадаємо, Остапчук розлучився з дружиною у березні, але не живе з нею вже майже рік.

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