"Загублена" Седокова в купальнику звабливо прилягла на матрасі

Співачка Ганна Седокова насолоджується відпочинком на Мальдівах, але водночас серденько її крається через розлуку з чоловіком Янісом Тіммою. Вочевидь, спортсмен через роботу не зміг скласти компанію дружині.

Тужливий допис вона розмістила в Instagram. І проілюструвала його сексі-фото.

Седокова без чоловіка відпочиває на Мальдівах

"Я загублена без тебе. Нічого не можу з собою вдіяти. Як це, знати, що я кохаю тебе, бейбі?", - написала Аня.

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Янісе, де ж ти? Тут твоя Аня загубилася!

Нагадаємо, весілля з Янісом співачка відгуляла восени, а зворушливі кадри з нього включила у відеокліп.

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