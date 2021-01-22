"Загублена" Седокова в купальнику звабливо прилягла на матрасі
22 січня 2021, 16:15
Співачка Ганна Седокова насолоджується відпочинком на Мальдівах, але водночас серденько її крається через розлуку з чоловіком Янісом Тіммою. Вочевидь, спортсмен через роботу не зміг скласти компанію дружині.
Тужливий допис вона розмістила в Instagram. І проілюструвала його сексі-фото.
"Я загублена без тебе. Нічого не можу з собою вдіяти. Як це, знати, що я кохаю тебе, бейбі?", - написала Аня.
Нагадаємо, весілля з Янісом співачка відгуляла восени, а зворушливі кадри з нього включила у відеокліп.
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