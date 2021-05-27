Міддлтон у клітчастому тренчі та сережках королеви подивилася кіно з автомобіля

Британський принц Вільям та його дружина Кейт Міддлтон відвідали незвичайний кінопоказ.

Aвтокінотеатр, у який запросили працівників служби охорони здоров'я, організували у дворі палацу Голірудгауз, королівської резиденції в Шотландії.

Показували новий фільм "Круелла" з Еммою Томпсон.

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Вільям із Кейт дивилися кіно з Land Rover, що належав покійному принцу Філіпу. Взяти автомобіль онукові та його дружині дозволила Єлизавета ІІ. А ще вона позичила Кетрін коштовні сережки зі своєї колекції, пише Elle.

На кіносеанс герцогиня Кембриджська надягла клітчастий тренч від Holland Cooper і темно-зелені туфельки на підборах.

До слова, перед "Круеллою" Кейт і Вільям встигли побазікати з акторами через відеочат. А ще побувати в Університеті Сент-Ендрюс, де майже 20 років тому познайомилися.

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Між іншим, якщо вірити британському історикові-біографу Роберту Лейсі, який став консультантом серіалу "Корона", доленосна зустріч Міддлтон із принцом була не щасливою випадковістю, а результатом стратегії.

За словами Лейсі, Кейт мала навчатися в Единбурзькому університеті, але пішла до Сент-Ендрюса, ще й змінила обрані спочатку предмети на ті, які планував вивчати спадкоємець престолу.

Хай там як, але в квітні Вільям і Кетрін відсвяткували десяту річницю свого весілля та виховують трьох чарівних дітлахів.

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