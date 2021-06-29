Дружина Байдена в квітчастій сукні прикрасила обкладинку Vogue
29 червня 2021, 17:00
Перша леді США Джилл Байден опинилася на обкладинці серпневого номеру журналу Vogue.
Дружина президента в квітчастому платті від Oscar de la Renta позувала легендарній фотографці Енні Лейбовіц.
На кількох світлинах для глянцю з дружиною з'являється й Джо Байден, а ще їхні онуки.
Нагадаємо, Джилл - друга дружина Джо. Вона стала другою мамою його синам після того, як перша дружина політика загинула в автоаварії разом із маленькою донькою.
Як відомо, перебуваючи в статусі першої леді Америки, Мішель Обама тричі була на обкладинці Vogue, а от Меланія Трамп - жодного разу.
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