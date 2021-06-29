Дружина Байдена в квітчастій сукні прикрасила обкладинку Vogue

Перша леді США Джилл Байден опинилася на обкладинці серпневого номеру журналу Vogue.

Дружина президента в квітчастому платті від Oscar de la Renta позувала легендарній фотографці Енні Лейбовіц.

Джилл Байден та її перша обкладинка Vogue фото енні лейбовіц із instagram та сайту vogue

Дружина президента не має намір відмовлятися від викладацької роботи

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На кількох світлинах для глянцю з дружиною з'являється й Джо Байден, а ще їхні онуки.

На першій леді светр та спідниця Michael Kors Collection

Нагадаємо, Джилл - друга дружина Джо. Вона стала другою мамою його синам після того, як перша дружина політика загинула в автоаварії разом із маленькою донькою.

Як відомо, перебуваючи в статусі першої леді Америки, Мішель Обама тричі була на обкладинці Vogue, а от Меланія Трамп - жодного разу.

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