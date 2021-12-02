На кого більше схожий? Павлік із дружиною попозували з 5-місячним синочком

Синові співака Віктора Павліка та його четвертої дружини Катерини Репяхової вже п'ять із половиною місяців. Свіже фото зі своїм Михасиком подружжя виклало в Instagram.

Як написала Катя, малюк уже важить 8 із половиною кіло та має зріст 71 сантиметр.

Михайлові скоро виповниться півроку фото з instagram репяхової

На думку деяких коментаторів, Михайло - викапаний татусь.

До слова, в сторіз Репяхова відповіла на запитання, чи хочуть вони з Віктором Франковичем другу дитину.

"Дуже хочу доньку, і вона обов'язково буде", - запевнила молодиця.

Як на вашу думку, на кого схожий малюк? фото з instagram павліка

Нагадаємо, як зізнається Павлік, тепер йому просто нема коли старіти. Зі слів 55-річного артиста, Катерина "подарувала йому друге життя".

Як відомо, нещодавно між Репяховою та ексдружиною співака, Ларисою Созаєвою спалахнув черговий скандал. Катерина вирішила, що це Лора стоїть за атакою ботів на її рекламодавців. Згодом Репяхова повідомила в сторіз, що звернулася до кіберполіції, і хоча почасти в тому, що сталося, є провина Лариси, замовницею атаки буцімто була не вона.

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