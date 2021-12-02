"Не така товста, як на фото папараці": 40-річна Спірз у коротеньких шортах показалася в обіймах нареченого. ВІДЕО

Американська співачка Брітні Спірз продовжує насолоджуватися свободою після звільнення з-під опіки свого батька.

Цього разу виконавиця, якій 2 грудня виповнюється 40 років, опублікувала в Instagram декілька милих відео й фото зі своїм 27-річним нареченим, актором та фітнес-тренером Семом Асгарі.

Брітні зустрічає 5-й десяток у червоних чобітках та обіймах красеня-нареченого фото instagram@brithneyspear

"Який прекрасний день. Я та мій наречений дуже раді від’їзду... Як ви бачите, я не важу 800 фунтів (приблизно 362 кг – ред.), як на фото папараці... Я справді тренувалася... Боже, дякую тобі за те, що можна виїхати за межі країни. Я благословенна", – написала Брітні.

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Що ж, радість співачки цілком зрозуміла, адже останні 13 років батько артистки контролював кожен її крок. Вочевидь, Спірз та її майбутній чоловік святкуватимуть ювілей зірки за межами США.

Брітні підкреслила результати тренувань суперкороткими шортами

Нагадаємо, нещодавно співачка заявила, що її сім’я повинна сидіти у в’язниці за все, що вони робили з нею під час 13-річного опікунства.



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