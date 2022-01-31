Лобода у пляжному прикиді похвалилася довгоногою красунею-донькою

Співачка Світлана Лобода замилувала мережу новими фото зі своєю старшою донькою Євою. Уже в її 10 видно: дівчинка успадкувала від зіркової мами ніжки "від вух".

"Обожнюю наші прогулянки з Євочкою. Нам завжди є що обговорити. Спостерігати, як дорослішає твоя донька, як змінюються її погляди на життя - мабуть, найцікавіший процес", - поділилася Свєта в Instagram.

Навесні Єві виповниться 11 фото з instagram лободи

Артистка зізналася, що в питаннях одягу їм із Євою зараз непросто вдається домовитися. Нагадаємо, дівча вже приміряє мамині туфлі.

Зі своїм татом, Андрієм Царем дівчинка щодня спілкується через Skype

До слова, фото прокоментувала експродюсерка Лободи, Нателла Крапівіна.

"Доросла зовсім стала", - написала вона.

Як відомо, Світлана і Нателла розірвали ділові стосунки влітку 2021-го року, після гучного скандалу останньої з Філіпом Кіркоровим. Проте Лобода підкреслила: Крапівіна назавжди залишиться частиною її сім'ї.

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