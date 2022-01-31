Лобода у пляжному прикиді похвалилася довгоногою красунею-донькою

Співачка Світлана Лобода замилувала мережу новими фото зі своєю старшою донькою Євою. Уже в її 10 видно: дівчинка успадкувала від зіркової мами ніжки "від вух".

"Обожнюю наші прогулянки з Євочкою. Нам завжди є що обговорити. Спостерігати, як дорослішає твоя донька, як змінюються її погляди на життя - мабуть, найцікавіший процес", - поділилася Свєта в Instagram.

Навесні Єві виповниться 11 фото з instagram лободи

Артистка зізналася, що в питаннях одягу їм із Євою зараз непросто вдається домовитися. Нагадаємо, дівча вже приміряє мамині туфлі.

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Зі своїм татом, Андрієм Царем дівчинка щодня спілкується через Skype

До слова, фото прокоментувала експродюсерка Лободи, Нателла Крапівіна.

"Доросла зовсім стала", - написала вона.

Як відомо, Світлана і Нателла розірвали ділові стосунки влітку 2021-го року, після гучного скандалу останньої з Філіпом Кіркоровим. Проте Лобода підкреслила: Крапівіна назавжди залишиться частиною її сім'ї.

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